Ora puoi ricevere chiamate Zoom dalla tua Amazon Fire TV Omni TV

Amazon ha lanciato i suoi televisori Fire TV il mese scorso a prezzi interessanti Per un grande schermo 4K, anche se deludente E oggi ricevono l’app di videochiamata Zoom promessa in modo da poter chattare con la famiglia e gli amici durante le festività natalizie (e oltre). Mentre abbiamo notato che Zoom mancava al momento del lancio e “presto” Dal 7 dicembreAmazon è stata in grado di distribuirlo appena in tempo per le celebrazioni di Natale e Capodanno.

Naturalmente, non c’è una fotocamera integrata in questi televisori. Come spiega Amazon nel suo post ufficiale sul blog, Avrai bisogno di una webcam USB compatibile per farlo funzionare, una con una risoluzione di 720p o 1080p, e l’azienda elenca specificamente solo Logitech C920, C922x e C310 come esempi. E anche se hai un buon microfono su quella webcam o un set di altoparlanti eccellenti, non sarai in grado di usarlo: Amazon nota che Zoom utilizzerà il microfono e gli altoparlanti della TV per ora.

Tuttavia, sembra un modo semplice per mettere la tua festa di famiglia sul grande schermo, rispetto al disordine del laptop, della webcam, del cavo, dell’HDMI e del cavo di alimentazione del laptop che mi sono ritrovato a usare per fare la stessa cosa. Il video mostra che non è nemmeno necessario cercare nell’App Store di Amazon per trovare l’app Zoom; Alexa, Trova Zoom ti porterà lì.

Amazon ha anche portato Zoom Alla seconda generazione di Fire TV Cube a luglio, anche se non il cubo di prima generazione. Tuttavia, le Fire TV Stick non dispongono di una porta USB per il collegamento di una webcam.

Se la qualità dell’immagine non è importante per te, i kit sono ora in vendita. Le due taglie più popolari in questo momento $ 410 per un modello da 55 pollici o $ 660 per 65 pollici. Per gli acquirenti con un budget limitato, probabilmente raccomanderemo invece la TV Roku serie 6 di TCL, ma Zoom non è attualmente disponibile su Roku e pagherai circa $ 100 in più per il set.