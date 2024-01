NAMM 2024: SSL rilascia aggiornamenti a 360 gradi

SSL è pronta a presentare un aggiornamento alla sua piattaforma software SSL 360°

Stati Uniti d'America – Solid State Logic svelerà un aggiornamento alla sua piattaforma software SSL 360° durante il NAMM Show 2024 presso l'Anaheim Convention Center alla fine di questo mese. Questo prossimo aggiornamento promette miglioramenti significativi alle capacità del controller UC1.

Oltre alla sua gamma di DAW avanzate e controller aggiuntivi, SSL presenterà anche nuove interfacce/interfacce per microfono multicanale, Puredrive Quad e Octo, entrambe al debutto al NAMM. Entrambe le unità sono dotate di tre modalità di azionamento distinte, I/O universale e un'interfaccia USB integrata. Sarà inoltre presente una console analogica Origin 16, abbinata a una console UF8 per illustrare un pacchetto di produzione musicale ibrido perfettamente integrato che offre “il meglio di entrambi i mondi”.

I prodotti per la creazione audio saranno The Bus+, Fusion, Big SiX e una gamma di interfacce audio USB, che saranno tutti esposti per la demo. Ultimo ma non meno importante, SSL farà il debutto globale del pacchetto di registrazione SSL, che comprende un microfono SMC 80 e un supporto antiurto, cuffie SHP 80 e un cavo XLR con interfaccia audio SSL 2 o SSL 2+. Il nuovo pacchetto contiene “tutto il necessario per catturare idee e iniziare a registrare utilizzando le nostre pluripremiate interfacce SSL”.

“Il NAMM Show ci offre l'opportunità di connetterci con il cuore e l'anima della nostra base di utenti di produzione musicale e audio, nonché con amici e partner all'interno della comunità audio”, ha commentato Nigel Beaumont, amministratore delegato di Solid State Logic. “Il 2024 vedrà SSL aprire nuove strade nello sviluppo di software, introducendo nuove potenti funzionalità e flussi di lavoro alle nostre piattaforme di produzione digitale SSL Live e System T, oltre ad espandere il nostro portafoglio di prodotti per la creazione audio. Non vediamo l'ora di vedere tutti i nostri amici al NAMM 2024 .”

Durante il NAMM Show 2024, SSL collaborerà con PMC Loudspeakers per mostrare gli ultimi progressi nell’audio immersivo e nella tecnologia di produzione Dolby Atmos. Utilizzando il sistema di monitoraggio 9.1.4 ad alta precisione di PMC con PMC8-2 XBD e ci45, insieme al System T di SSL per la produzione di musica digitale, le due società presenteranno soluzioni di produzione audio e musicale coinvolgenti.