L'App Store OpenAI per GPT verrà lanciato la prossima settimana

Crediti immagine: Justin Sullivan/Getty Images

OpenAI prevede di lanciare uno store per GPT, app personalizzate che si basano su modelli di intelligenza artificiale per generare testo, entro la prossima settimana.

In un'e-mail vista da TechCrunch, OpenAI ha affermato che gli sviluppatori che creano GPT dovranno rivedere le politiche di utilizzo aggiornate dell'azienda e le linee guida del marchio GPT per garantire che i loro GPT siano conformi prima di poter essere inseriti nello store, il GPT Store. Dovranno inoltre verificare il proprio profilo creatore e assicurarsi che i propri GPT siano pubblicati come “pubblici”.

Il GPT Store è stato annunciato l'anno scorso durante la prima conferenza annuale degli sviluppatori di OpenAI, DevDay, ma è stato ritardato a dicembre, quasi certamente a causa di un cambio di leadership avvenuto a novembre, subito dopo l'annuncio iniziale.

I GPT non richiedono esperienza di programmazione e possono essere semplici o complessi a seconda delle esigenze dello sviluppatore. Ad esempio, un GPT può essere addestrato su una raccolta di libri di cucina in modo che possa porre e rispondere a domande sugli ingredienti di una particolare ricetta. Oppure GPT può ospitare le basi di codice di un'azienda in modo che gli sviluppatori possano convalidare il loro approccio o creare codice in linea con le migliori pratiche.

Poco dopo il DevDay, gli sviluppatori sono stati in grado di creare e condividere direttamente i GPT con altri, ma non sono elencati pubblicamente.