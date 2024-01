Costruire una cultura forte per gli sviluppatori emergenti richiede un aggiustamento costante

La maggior parte delle startup opera nel settore tecnologico Sono nati da alcuni dei primi ingegneri che hanno costruito il prodotto iniziale dell'azienda. Quando questi primi costruttori lavorano insieme, iniziano a creare una cultura di sviluppo, a volte intenzionalmente, a volte no.

In Summit Web A Lisbona, a novembre, due fondatori hanno discusso dell'importanza di costruire una cultura dello sviluppatore diversa dalla cultura aziendale complessiva.

Secondo Shensi Deng, co-fondatore e CEO di… unire, una startup API (Application Programming Interface), l'etica iniziale dello sviluppatore è particolarmente importante all'interno delle startup tecnologiche, dove gli ingegneri controllano in ultima analisi come viene costruito il prodotto e a cosa viene data la priorità. Dice che il suo co-fondatore, il CTO Gil Feig, ha dato fin dall'inizio un tono positivo che ha dato potere al team.

“Ci è stato instillato fin dall'inizio il fatto che gli ingegneri potevano, fin dall'inizio, decidere che possiamo fare qualsiasi cosa. Dipende solo da quanto tempo vuoi dedicarci.” [a particular task]. “Volevamo davvero instillare questo nella cultura degli sviluppatori sin dall'inizio”, ha affermato.

Ludmila Pontremolis, CTO e Co-fondatrice di Veloce, una startup fintech brasiliana, ha lavorato come ingegnere presso Square prima di lanciare Zippi. Voleva creare un'atmosfera incentrata sul team: non importa chi ha scritto il codice, tutti ne erano responsabili. “Ogni errore commesso da tutti è responsabilità di tutti”, ha detto. “Quando qualcosa si rompe in produzione, di domenica all'una di notte, probabilmente non è la persona che ha scritto il codice a risolverlo, ma chiunque sia responsabile della cura dei server in quel momento.”