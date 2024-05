Blog dal vivo di Google I/O 2024: tutte le novità su Gemini AI e Android 15 in tempo reale

Aggiorna

(Credito immagine: Google)

Puoi leggere la nostra anteprima completa di Google I/O 2024, ma ecco un riepilogo di alcune delle cose che possiamo aspettarci di sentire durante il keynote di oggi.

gemello: È probabile che il modello AI di Google riceva una nuova versione e potremmo scoprire di più sui piani apparenti di Google di utilizzare Gemini come base per una nuova versione di Google Assistant che si dice si chiamerà Pixie. (Ci aspettiamo che Pixie debutti sui prossimi telefoni Pixel di punta, il che potrebbe significare un primo teaser per Pixel 9 al Google I/O.) Inoltre, prevediamo di offrire numerose demo che mostrano come gli sforzi dell'intelligenza artificiale di Google si aggiungono alle funzionalità. una serie di prodotti Google esistenti. (Mappe sembra naturale, ma possiamo anche parlare di cose come Documenti, Chrome, Gmail e ricerca.)

Androide 15: Puoi già scaricare la beta della prossima versione di Android sul tuo dispositivo Pixel prima del suo rilascio completo alla fine dell'estate. Ma con un pubblico pieno di sviluppatori, Google probabilmente impiegherà del tempo per ricapitolare Android 15 e parlare di alcune delle sue nuove funzionalità chiave.

Indossare il sistema operativo: Android non è l'unico sistema operativo realizzato da Google. C'è anche Wear OS, che alimenta una serie di smartwatch tra cui Pixel Watch 2. Possiamo vedere quali funzionalità arriveranno a questi dispositivi indossabili e certamente non sarebbe uno shock se le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale fossero nell'elenco. Tuttavia, un'anteprima del Pixel Watch 3, che apparentemente uscirà in autunno, sarà ancora molto lontana.