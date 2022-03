9to5Rewards: vinci un nuovo studio Mac da MacStadium [Giveaway]

Grazie ai nostri amici di MacStadium, 9to5Rewards sta lanciando uno dei nostri più grandi regali. I lettori e gli utenti Mac ora hanno l’opportunità di portare a casa il nuovo gioco Apple che cambia Mac Studio. Testa sotto per maggiori informazioni Servizi Mac ospitati in MacStadium E fai clic sul modulo per accedere alla borsa di studio Mac Studio:

completamente dedicato a Servizi cloud per MacE basato sull’hardware Apple Mac originale, MacStadium offre una varietà di opzioni di cloud privato per il Mac. Per coloro che sono pronti a passare da Intel a Apple in silicio, MacStadium ha una linea completa di Mac M1 nei data center statunitensi ed europei. E per i lettori che hanno bisogno di potenziare macOS per una forza lavoro remota, MacStadium ha desktop Mac ospitati nel cloud per aiutare con lo sviluppo, la creatività o i casi d’uso IT. MacStadium aiuta a eliminare la necessità di caricare da remoto i Mac a dipendenti e appaltatori, consentendoti di fornire loro l’accesso ai loro Mac nel cloud. MacStadium è considerato affidabile dagli sviluppatori iOS di tutto il mondo, inclusi i membri del team 9to5.

Alimentato da M1 Max o M1 Ultra, Mac Studio ha più memoria unificata di qualsiasi altro Mac, con prestazioni della CPU fino al 50% più veloci rispetto al Mac Pro a 16 core e prestazioni della CPU fino a 2,5 volte più veloci rispetto al più veloce 27-core iMac pollici. Stadio Mac Ha già ordinato Mac Studios in più configurazioni con l’intenzione di renderlo pronto e disponibile per gli utenti del cloud Mac, immediatamente.

Come entrare:

Per avere la possibilità di vincere un Mac Studio da Apple, inserisci il tuo nome e la tua email qui sotto per iscriverti alla newsletter di MacStadium e 9to5Mac. Assicurati di seguire MacStadium su Facebook & Twitter Per ricevere gli ultimi aggiornamenti. Le voci regalo per Mac Studio sono aperte fino al 24 aprile 2022. Aperto solo ai lettori statunitensi e canadesi. Se lo stai guardando sul cellulare e non vedi l’opzione per entrare, clicca qui.

Apple Mac Studio

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. Di Più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: