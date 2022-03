SilverStone Alta G1M – Recensione 2022

Non possiamo scegliere una data in cui è diventato popolare per i costruttori di desktop fai-da-te mettere le loro orgogliose creazioni sotto le loro scrivanie. Ma è così comune al giorno d’oggi che la maggior parte dei case dei computer nel mezzo delle torri ora hanno le porte del pannello frontale in alto. Per rompere questa tendenza, a volte l’obiettivo principale oggi di costruire un computer è semplicemente quello di rimettere il desktop sopra la scrivania. SilverStone è pronto ad aiutare con lo chassis dal design insolito, l’Alta G1M ($ 180), che è circa la metà della profondità di una tipica torre e dovrebbe adattarsi anche a un ufficio di dimensioni universitarie. Non funziona in modo ottimale o silenzioso, ma ti consente di stipare un sacco di hardware per PC (inclusa una scheda grafica full-size e persino il raffreddamento a liquido) in uno spazio molto ristretto.

Design: fortificazione liquida

Disponibile in bianco o nero, Alta G1M si distingue dalle scatole a forma di cubo fornendo spazio sufficiente per un grande sistema di raffreddamento a liquido, come dimostra il pannello laterale a slot singolo. Potresti notare che le prese d’aria si trovano sul lato destro anziché sul lato sinistro del telaio. Questa è la prima indicazione che qualcosa di insolito è in corso.

Noterai anche che le porte del pannello frontale sono perfettamente posizionate se metti il ​​computer su una scrivania e che include solo un jack audio: un jack combinato che si inserisce in un singolo connettore a 4 cilindri per cuffie, nascosto sotto due USB 3 .x Porte di tipo A e una porta USB 3.2 Gen 2 -spec Type-C. I cavi splitter sono disponibili per quelli di noi le cui cuffie preferite richiedono jack separati per cuffie e microfono, ma SilverStone non ne include uno con la custodia.

Guardando indietro non si scopre altro che una presa di corrente e una corsia per i cavi, piuttosto che una serie di slot e uno slot per la scheda I/O. Estrarre solo il pannello esterno rivela una coppia di supporti per ventole da 120 mm sopra un supporto verticale per un alimentatore SFX o SFX-L salvaspazio.

Il design della scheda madre rotante di 90 gradi non inizierà a mostrare fino a quando non aprirai le cose, con quattro coperchi degli slot PCI Express che spuntano sotto il pannello superiore. L’Alta G1M utilizza lo stesso concetto di I/O che ha debuttato nel popolare e funky SilverStone FT02 قلعة Castello Telaio circa una dozzina di anni fa, premuto qui per il pedigree MicroATX.

Ciò significa che la corsia dei cavi sul retro menzionata due paragrafi fa è il percorso per tutti i cavi di I/O, inclusa la grafica. È meglio non aver bisogno di un blocco adattatore collegato qui, poiché l’aggiunta di uno impedirà il montaggio del coperchio superiore.

Il supporto rimovibile che si estende fino al pannello destro è progettato per ospitare fino a tre ventole da 120 mm o due motori e il pannello posteriore è forato per ospitare due ventole o motori aggiuntivi da 120 mm (in fattori di forma da 3,5″ o 2,5″). C’è abbastanza spazio dietro il supporto rimovibile per posizionare il radiatore da 360 mm (3 x 120 mm) dietro quelle ventole, mentre lasciare la staffa completamente consente il montaggio di dissipatori ad aria della CPU fino a 159 mm di altezza.

Le caratteristiche di prevenzione della polvere includono un filtro scorrevole Alta G1M da 180 mm x 32 mm di serie, una ventola di aspirazione montata sul fondo e un filtro a piastra magnetica sul lato destro.

La griglia nera del pannello posteriore è un set di fogli con linguette leggermente ingombranti, mentre la griglia bianca del pannello superiore e inferiore è intrappolata tra i telai di plastica e le coperture metalliche che utilizzano linguette piegate. Ti consigliamo di pulire quest’ultimo con aria compressa.

Edificio in Alta G1M

Le connessioni dei cavi sono state ridotte ai connettori USB 3 Gen 2 e Gen 1, al solito pulsante sul pannello frontale e array di LED, un cavo pass-through dell’alimentatore montato verticalmente e un connettore audio HD standard sul pannello frontale.

Alta G1M viene fornito con viti sufficienti per fissare tutte le unità opzionali e le parti obbligatorie (scheda madre e alimentatore), insieme a un set di fascette per il montaggio.

Il modo più semplice per indicare la posizione del componente è inclinare il supporto del radiatore fuori dall’alloggiamento finale, quindi abbiamo fatto esattamente questo:

Gli slot sia sul pannello laterale che su quello frontale sembrano perfetti per mettere in mostra le ventole accese del sistema di raffreddamento a liquido dotato di RGB e della scheda grafica, ma i nostri componenti di prova non hanno avuto quel tipo di brillantezza, come puoi vedere sopra.

Ecco come appare la parte superiore dell’Alta G1M con il sistema riempito e la piastra di copertura rimossa:

SilverStone utilizza qui uno schema di rilegatura dell’involucro magnetico, poiché i suoi progettisti sanno che questa sarà la parte più rimossa a causa della necessità di accedere ai cavi I/O.

Test Alta G1M: risultati termici e di rumorosità

La nostra nuova scheda madre sperimentale, la ROG Maximus XI Gene, appare in questa recensione per la prima volta nel nostro sistema di test, poiché la scheda Mini-ITX più piccola che abbiamo usato con i case Mini-ITX non riempirebbe adeguatamente questo case MicroATX. Fortunatamente, il normale dispositivo di raffreddamento Corsair iCUE H100i RGB Pro XT e l’alimentatore FSP Dagger Pro da 850 W si adattano a tutte le nostre ultime configurazioni di test.

I nostri sistemi di confronto qui sarebbero il SilverStone Seta Q1 (una piccola torre del silenzio appassionata recensita insieme all’Alta) e il Mini-ITX Lian Li A4-H2O che abbiamo testato di recente. Il confronto delle temperature del sistema chiuso e aperto mostra che l’Alta G1M ha problemi a esaurire tutto quel calore quando il radiatore, la ventola inferiore e la ventola dell’alimentatore stanno soffiando. Sfortunatamente, il tubo del liquido di raffreddamento è schiacciato saldamente in due punti contro il radiatore, quindi il tubo avrebbe impedito alle ventole di girare se avessimo posizionato le ventole all’interno per spegnersi.

Si potrebbe pensare che tutte le prese d’aria sopra il regolatore di tensione potrebbero far fuoriuscire una grande quantità di calore, ma il nostro sistema è andato dal migliore al peggiore quando premuto. Forse la griglia bianca del pannello superiore decorativo è un po’ restrittiva.

Il frontalino utilizza anche una griglia bianca, che è quella che copre la scheda grafica. Poiché la differenza tra le letture dello stato aperto e chiuso è superiore a 12° in questa regione, abbiamo provato a soffiare un po’ d’aria attraverso il frontalino e abbiamo riscontrato pochissime limitazioni. Coloriamo in confusione.

Nonostante l’effetto di ritenzione del calore che questi pannelli per esterni avevano sulla temperatura, non facevano molto per contenere il rumore:

Abbiamo riscontrato una differenza inferiore a 1 dB tra la configurazione aperta e quella chiusa.

Cosa conta di più: risparmio di spazio o prestazioni migliori?

Quindi le temperature e i livelli di rumore dell’Alta G1M simili allo chassis aperto non sono certamente punti alti. Tuttavia, apprezziamo l’estetica di Alta e potremmo facilmente vedere un costruttore di PC collegati che utilizza uno spazio (con hardware più fresco) sopra una scrivania. Prestazioni e comfort sono sempre una questione di priorità personale.

Dopotutto, non siamo tutti giocatori, minatori di criptovalute o creatori di modelli 3D e molti di noi non vedranno mai livelli di utilizzo della CPU o della GPU al 100%, per non parlare di entrambi allo stesso tempo. Anche se non possiamo descrivere le prestazioni dell’Alta G1M come una vittoria, possiamo ammettere che la maggior parte degli utenti imposterà le proprie ventole sui valori predefiniti (con regolazione automatica della velocità) e utilizzerà app che metteranno sotto pressione il proprio hardware, evitando così il calore e il suono negativi che abbiamo visto nei nostri test.

Alta G1M di SilverStone enfatizza il comfort e un ingombro ridotto prima delle prestazioni grezze, e siamo sicuri che molti utenti lo adoreranno benissimo. È bello, o almeno abbastanza bello; Basta sapere cosa otterrai quando aggiornerai il tuo computer con questa custodia.