La fuga di notizie di “Marvel’s Midnight Suns” punta a ottobre con l’aggiunta di Spider-Man e Crimson Witch

Era agosto 2021 introdotto per la prima volta per me Mezzanotte dalla Marvel. giochi di feraxis Avrebbero dovuto introdurre il gioco di ruolo tattico nel marzo 2022, ma un ritardo in ritardo ha visto un periodo di rilascio fissato per la seconda metà del 2022. Ora, una possibile fuga di notizie per Mezzanotte dalla Marvel Ci ha dato un’idea di cosa aspettarci, con un’uscita di ottobre e altri eroi preferiti dai fan da guardare con impazienza.

Nonostante una richiesta di copyright avanzata da 2K Games, Box art e dettagli del preordine trapelati Si riferisce alla data di rilascio del 6 ottobre per Mezzanotte dalla Marvel Con tre diverse edizioni. C’è un gioco standard, una versione migliorata con cinque skin distinte (Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) e Wolverine (X-Force), e una versione leggendaria, con 23 skin deluxe e un pass stagionale di quattro DLC.

A parte la presunta data di uscita, la fuga di notizie dovrebbe anche rivelare che più giocatori della squadra si uniranno a loro in Mezzanotte dalla Marvel. Sappiamo già di Doctor Strange, Magik, Iron Man, Wolverine, Ghost Rider, Blade, Capitan America, Nico Minoru e Captain Marvel, e sembra che Spider-Man e Scarlet Witch si uniranno a loro sulla base della box art. Oltre al personaggio Hunter del giocatore, c’è ancora un altro personaggio che deve ancora essere rivelato.

Anche l’aspetto del forziere cambia se acquisti la Legendary Edition, che presenta invece una copertura alternativa con i nemici. La madre dei demoni, Lilith, è affiancata dalle versioni trasformate di Venom, Sabretooth e Hulk. Ha senso che i giocatori incontrino facce familiari ma sinistre, e resta da vedere cos’altro ha in serbo il gioco.

Naturalmente, questo diversivo per Mezzanotte dalla Marvel Potrebbe essere solo una bufala generale, quindi gestiscila con cautela. Con la tradizionale stagione E3 sostituita da Un’ampia varietà di mostrePotremmo dare un’occhiata al gioco molto presto.

