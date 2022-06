WhatsApp offre una seconda OTP per l’accesso all’account su un nuovo dispositivo: Report

WhatsApp ha in programma di introdurre una funzionalità che aggiungerebbe un ulteriore livello di sicurezza prima di consentire a un utente di accedere a un account WhatsApp, secondo WABetaInfo. La funzionalità dovrebbe essere implementata nelle versioni beta dell’app di messaggistica istantanea per iOS E il Androide Nel futuro.

Dopo il test si dice che è una funzionalità che lo farà Consenti agli utenti di annullare l’eliminazione dei messaggiWhatsApp potrebbe presto iniziare a chiedere un doppio codice di verifica. Ciò significa che se provi ad accedere a WhatsApp su un nuovo telefono, avrai bisogno di un codice di verifica aggiuntivo diverso dal primo inviato tramite SMS.

Il numero +****** è già utilizzato per WhatsApp su un altro telefono. Per assicurarti che il tuo account sia sotto il tuo controllo, devi confermare un altro codice di verifica. Per maggiore sicurezza, devi attendere la scadenza del timer prima di può Inviare il codice Quando ricevi il codice, inseriscilo qui. Dice screenshot ottenuto da WABetaInfo.

(Credito immagine: WABetaInfo)

Si dice che questa funzione sia stata annunciata per impedire il furto o l’hacking degli account WhatsApp degli utenti, Come è successo in passato. Queste truffe di solito si verificano quando gli utenti condividono la password monouso che WhatsApp ha inviato loro con un cattivo attore, che può usarli per prendere il controllo del proprio account WhatsApp.

Questa nuova funzionalità di sicurezza può essere pensata per proteggere le persone che condividono inavvertitamente una password monouso (OTP) a 6 cifre. Una volta avviata la funzione, un secondo codice a 6 cifre verrà inviato al numero di telefono dell’utente dopo un certo periodo di tempo. Un messaggio con una OTP indicherà all’utente che qualcuno sta tentando di accedere al proprio account e, idealmente, ciò dovrebbe significare che gli utenti non condivideranno il secondo codice a 6 cifre.