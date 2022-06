Il presunto prototipo di Google Pixel 7 Pro appare su reddit

È emerso un altro presunto prototipo di Google Pixel 7, questa volta da un utente Reddit Chi ha detto di averlo comprato su Facebook Marketplace. Dalle apparenze, è il Pixel 7 Pro, che secondo Redditor AMC20_ è elencato come Pixel 6 Pro senza la scatola. In realtà, non il Pixel 6 Pro.

I telefoni di Google hanno lunga storia Da Perdite insolite, ma anche per gli standard Pixel, è strano. È anche la seconda volta che un prototipo di Pixel 7 Pro è apparso nell’ultima settimana. Nel caso vi foste persi il primo episodio di questa saga, Qualcuno ha elencato un prototipo di Pixel 7 su eBay. Come esperto di Android Mishaal Rahman ha sottolineatoSembra che le foto siano state scattate altro L’unità prototipo – Pixel 7 Pro, che può essere visto nel riflesso sul pannello posteriore lucido del telefono. La persona che ha acquistato il prototipo 7 Pro su Facebook pensa che il proprio telefono sia lo stesso utilizzato per scattare quelle foto.

Il Google I telefoni Pixel 7 e 7 Pro sono stati precedentemente annunciati Nel suo discorso alla conferenza I/O del mese scorso, ha svelato che aspetto avranno i dispositivi e… niente di più. È molto probabile che debutteranno ufficialmente ad ottobre con Android 13. Questi presunti prototipi non hanno fatto più luce su ciò che possiamo aspettarci dai telefoni, solo la conferma che utilizzano un modem diverso rispetto alla serie Pixel 6 e sembrano arrivare una variante da 256. GB e 12 GB di RAM.

Probabilmente non ci sarà molto da imparare neanche da lui. Il presunto acquirente del prototipo ha affermato che il telefono funzionava bene fino a pochi giorni fa, quando sembrava essere stato cancellato da remoto. Questo non sorprende: se questo fosse l’articolo originale, Google avrebbe protezioni come quelle in atto in caso di smarrimento del telefono. Ma guardando la serie Pixel” DiscoProbabilmente non passerà molto tempo prima di vedere un’altra perdita.