Come ottenere screenshot da PS5 o Xbox sul tuo telefono

Tutti coloro che amano i videogiochi vorrebbero condividere un grande momento o un problema divertente che hanno visto con i loro amici. con tutto PlayStation 5 E il Serie Xbox Per le console, questo non è mai stato così facile.

Proprio come PS4 e Xbox One, entrambe le console sono dotate di pulsanti sulle loro console interamente dedicati all’acquisizione di schermate e clip. Tuttavia, è stato necessario caricare questi screenshot su Twitter, OneDrive o un dispositivo USB per rimuoverli dalle console e sul telefono, dove è più facile condividerli. Grazie all’universo, non è più così.

Ecco come farlo Al Cattura il raggio da una qualsiasi di queste console di gioco sul tuo dispositivo mobile.

Come inviare schermate PS5 al tuo telefono

Qui è dove le foto vengono scattate direttamente sull’app PlayStation.

Credito: Screenshot: PlayStation / Alex Perry

La PS5 e la Xbox Series X/S possono connettersi entrambe a speciali app mobili che puoi trovare nell’App Store del tuo dispositivo, che è la chiave per realizzare tutta questa magia. Per ottenere screenshot dalla tua PS5 al tuo telefono senza Pubblicalo su Twitter Innanzitutto, scarica un file App PlayStation su iOS o Android. Dovrai anche assicurarti che il software del tuo sistema PS5 sia aggiornato.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account PlayStation Network sia su PS5 che nell’app mobile, aprilo e tocca la scheda lungo la riga inferiore che mostra i sei quadrati posti dietro la sagoma della tua console PlayStation per accedere alla tua libreria di giochi. Quindi, nella parte superiore dello schermo, passa da “Giochi” a “Snap”. Dovresti ricevere una richiesta per consentire l’acquisizione automatica dei caricamenti dalla console all’app. Dì di sì, altrimenti perderai molto tempo a leggere questo articolo.

E questo è tutto! D’ora in poi, qualsiasi screenshot o clip (meno di tre minuti) che fai utilizzando il pulsante di condivisione dedicato DualSense (situato a sinistra del touchpad) apparirà automaticamente in questa sezione dell’app mobile, dove rimarrà per 14 giorni. Potrai salvarli e condividerli dall’app come meglio credi.

Non potrebbe essere più facile.

Come inviare schermate Xbox Series S/X al telefono

Cattura l’abbondanza.

Credito: Screenshot: Xbox / Alex Perry

Per gli utenti Xbox, la procedura per trasferire i clip dalla console al telefono è esattamente la stessa di PS5. L’unica differenza è che devi davvero lavorare un po’ meno. Ci piace sentirlo.

Scaricamento App Xbox E accedi al tuo account Xbox. Ovviamente, assicurati di aver effettuato l’accesso anche su Xbox. Per impostazione predefinita, tutte le istantanee scattate utilizzando il pulsante Condividi (situato a sinistra del pulsante Home sulla console Xbox) vengono caricate su “Rete Xbox”, un nome fittizio per un server cloud accessibile dall’app Xbox. Per fare ciò, apri l’applicazione e vai alla scheda nella riga inferiore contrassegnata da tre linee verticali (in modo che la linea più a destra si appoggi sulle altre due).

La tua famiglia vive qui. Per testarlo, fai uno screenshot all’interno del gioco, attendi 30 secondi, quindi apri l’app per vedere se è presente. Se non funziona, potresti dover abilitare i caricamenti automatici. Dovrebbe essere attivo per impostazione predefinita, ma ehi, a volte accadono cose strane. Per fare ciò, segui questi semplici passaggi:

Premi il tasto home sul telecomando Vai a “Profilo e sistema” vai alle impostazioni” Vai su “Preferenze” Vai a “Acquisisci e condividi” Attiva Carica automaticamente

se fosse ancora Non funziona per qualche motivo, puoi caricare manualmente qualsiasi screenshot sulla rete Xbox premendo il pulsante a sinistra del pulsante Home, selezionando il singolo screenshot o video che desideri e quindi selezionando “Carica”. Dagli un po’ di tempo e apparirà nell’app Xbox.

Se ti piace condividere i tuoi momenti di gioco con i tuoi amici, l’utilizzo dei caricamenti con acquisizione automatica su qualsiasi console ti semplificherà la vita.