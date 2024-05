Vengono rivelate le terre sovrapposte di un gioco di ruolo survival medievale post-peste

Gli sviluppatori di 1M Bits Horde e Meta Publishing (che ha anche pubblicato Pathfinder: Wrath of the Righteous) annunciano Nested Lands, un nuovo MMORPG medievale “brutalmente impegnativo” in cui una piaga ha devastato il mondo. Dai un'occhiata al primo trailer qui sopra e ai primi screenshot nella galleria qui sotto.

1M Bits Horde descrive le Nested Lands in questo modo: “Nelle Nested Lands, inizierai dal nulla, supererai enormi sfide e farai risuonare la tua fama in tutto il regno. Crea tutti gli strumenti e le risorse di cui hai bisogno per sopravvivere in un mondo duro e un ambiente altamente interattivo, costruendo un insediamento da zero, combattendo nemici malvagi e reclutando alleati per aiutarti. Il clima rigido e imprevedibile e il prossimo inverno sono anche i tuoi acerrimi nemici e il mondo altamente dettagliato pieno di eventi casuali non ti darà una possibilità. Ogni decisione che prenderai sarà attentamente monitorata e valutata. Tutti acclameranno il tuo nome o la sua voce infonderà paura nella gente comune che vive in questo enorme mondo aperto?

Terre sovrapposte: primi screenshot

L’alpha testing inizierà quest’estate, con una versione beta prevista per la fine del 2024. Lista dei desideri Nested Lands è su Steam se sei interessato.

