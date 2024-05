Mercoledì arriverà Android 15 Beta 2

Il primo giorno dell’I/O 2024, Google ha parlato di tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale durante la parte Android del keynote. Sta salvando le notizie su Android 15, inclusa la Beta 2, per domani.

Storicamente, la versione beta di Android viene rilasciata poco dopo il keynote di Google I/O. Quest'anno il focus era sull'intelligenza artificiale attraverso le piattaforme dell'azienda. Sul sistema operativo mobile, stiamo ricevendo aggiornamenti all'app Gemini e al futuro Gemini Nano, comprese le funzionalità sul dispositivo che saranno presto attive.

L'anteprima per sviluppatori di Android 15 è iniziata a febbraio ed è progredita in modo live. Ci sono alcune modifiche all'interfaccia utente, ma per ora niente di grave. Vale la pena notare come alcune di queste modifiche siano già state apportate alla beta di Android 14 QPR3, che dovrebbe diventare stabile il mese prossimo.

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati ​​in rapida successione con Android 15 Beta 1.2 a fine aprile. La seconda beta di mercoledì dovrebbe includere grandi cambiamenti che coincidono con le funzionalità di supporto dettagliate di Google per la versione di quest'anno.

Google ha molto da annunciare riguardo alla sua decisione di suddividere la notizia in due giorni, il che è promettente dopo l'unica menzione di Android 14 dell'anno scorso durante il keynote. Riflette anche in qualche modo il modo in cui l'I/O è tornato a essere un evento di persona di più giorni (due giorni). In effetti, la conferenza si estende al suo terzo giorno poiché le sessioni verranno pubblicate online giovedì con un'altra modifica.