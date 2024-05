Apple sta aggiungendo un menu Stato batteria all'iPad Air M2 e all'iPad Pro M4

È passato molto tempo dall'ultima volta che gli utenti iPhone sono stati in grado di controllare le informazioni sullo stato della batteria direttamente dall'app Impostazioni. Tuttavia, questa funzione non era disponibile sull’iPad – fino ad ora. Con il lancio del nuovo iPad Air M2 E M4iPad ProApple ha finalmente portato il menu Battery Health su iPadOS.

Come ha sottolineato iCulturatutti i nuovi iPad lanciati la settimana scorsa (M2aria E M4Pro) presenta per la prima volta un menu relativo allo stato della batteria. Ciò significa che i possessori di iPad possono anche verificare la capacità massima della batteria senza dover utilizzare app di terze parti come CoconutBattery.

In effetti, Apple ha fatto molto di più che semplicemente aggiungere la massima capacità della batteria. Proprio come i nuovi modelli di iPhone 15 iPad Air M2 E M4iPad Pro Offre inoltre la possibilità di limitare la carica massima all'80% per preservare la durata della batteria interna. Di conseguenza, il tuo iPad interrompe automaticamente la ricarica quando raggiunge l'80%.

Tuttavia, c’è un problema. Niente di tutto questo sarà disponibile per i modelli iPad precedenti, anche se hai installato l'ultimo aggiornamento iPadOS, versione 17.5. Pertanto, se hai un iPad più vecchio, dovrai comunque utilizzare app di terze parti per verificare lo stato della batteria e non avrai nemmeno la possibilità di selezionare la carica all'80%.

Naturalmente, Apple potrebbe ancora cambiare la situazione in futuro con un aggiornamento software, ma ciò sembra improbabile dato che solo gli iPhone più recenti hanno tutte queste opzioni.

il nuovo iPad Air M2 E M4iPad Pro Disponibile per l'ordine sul sito web di Apple, il lancio ufficiale è previsto per mercoledì.

