Canon sta sviluppando EOS R1 come primo modello di punta del sistema EOS R e il nuovo sistema di elaborazione delle immagini migliora l'autofocus e la qualità dell'immagine.

Canon ha sviluppato EOS R1 come primo modello di punta del sistema EOS R

Un nuovo sistema di elaborazione delle immagini migliora l'autofocus e la qualità dell'immagine



TOKYO, 15 maggio 2024 – Canon ha annunciato oggi che sta attualmente sviluppando EOS R1, una fotocamera mirrorless full-frame, come primo modello di punta per il sistema EOS R dotato di innesto RF e punta al rilascio nel 2024.

* Qui mostrato con l'obiettivo RF24-70mm F2.8 L IS USM

EOS R1 è una fotocamera mirrorless di orientamento professionale che combina la più recente tecnologia Canon e unisce prestazioni eccezionali con la robusta durata e l'elevata affidabilità richieste in un modello di punta. Questa fotocamera migliorerà notevolmente1 Esegue sia immagini fisse che video e soddisfa le elevate esigenze dei professionisti in prima linea in una vasta gamma di settori tra cui sport, notizie e produzione video.

Questa fotocamera utilizza il processore d'immagine DIGIC Accelerator di nuova concezione oltre al DIGIC (AF) preesistente e ad altre funzioni.

Combinando un nuovo sistema di elaborazione delle immagini con una tecnologia avanzata di deep learning, Canon ottiene un riconoscimento del soggetto rapido ed estremamente accurato. Ad esempio, la precisione del rilevamento dei goal è stata migliorata in modo che negli eventi sportivi di squadra in cui più goal si intersecano, il goal può essere monitorato continuamente anche se un altro giocatore passa direttamente davanti a loro. Inoltre, la funzione Action Priority AF rileva il movimento del soggetto analizzandone rapidamente lo stato. Nei momenti durante una partita sportiva, quando è difficile prevedere cosa accadrà dopo, questa funzione identifica automaticamente un giocatore che esegue una determinata azione, come lanciare una palla, come bersaglio principale e cambia istantaneamente l'inquadratura AF, aiutando a catturare momenti decisivi. momenti dal gioco.

La combinazione di un nuovo sistema di elaborazione delle immagini e della tecnologia di deep learning contribuirà a migliorare la qualità dell’immagine. Canon applica la riduzione del rumore dell'immagine, precedentemente sviluppata e ottimizzata come parte del software per PC, come funzione della fotocamera per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine e contribuire alla creatività dell'utente.

Canon sta testando sul campo questa fotocamera e in futuro supporterà l'acquisizione di momenti decisivi e di grande impatto durante gli eventi sportivi internazionali.

In futuro, Canon continuerà ad espandere la gamma EOS R SYSTEM di eccezionali fotocamere e obiettivi RF, continuando così a soddisfare le richieste di un'ampia gamma di utenti e contribuendo allo sviluppo della cultura della fotografia e del video.