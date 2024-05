Android 15 verrà lanciato in versione beta su OnePlus 12 e Open

Prima del lancio di Android 15 Beta 2 da parte di Google oggi, OnePlus sta lanciando le prime build di Android 15 per OnePlus 12 e OnePlus Open.

Annunciare Attraverso i suoi forumOnePlus ha reso disponibile Android 15 Beta 1 ai possessori di OnePlus 12 e OnePlus Open in tutto il mondo. L'aggiornamento, che deve essere installato manualmente, comporta il rischio di danneggiare potenzialmente il tuo dispositivo e un lungo elenco di problemi noti.

Su OnePlus 12, i problemi includono Bluetooth e fotocamera instabili, hotspot mobile parzialmente rotto, app di terze parti che si bloccano e altro ancora. I possessori di OnePlus Open possono aspettarsi molti degli stessi problemi, ma anche problemi con Open Canvas (l'esperienza multitasking) e altro ancora. L'elenco completo dei problemi noti si trova su OnePlus Condividi il forum.

Il metodo di installazione varierà in particolare a seconda della regione.

Nell'UE, in India e in altre parti del mondo, l'opzione “Installazione locale” è disponibile nella pagina di aggiornamento del sistema una volta che il telefono è in modalità sviluppatore. Tuttavia, per le unità vendute in Nord America, OnePlus richiede il download del file APK che installa l'aggiornamento.

È probabile che altri OEM Android lancino programmi beta di Android 15 nei prossimi giorni. Niente ha rilasciato ieri la prima build di Android 15 per il telefono (2a).

Ulteriori informazioni su Android 15:

