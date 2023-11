Microsoft annuncia l’aggiornamento Xbox di novembre e nuove funzionalità per l’app Xbox su PC

L’aggiornamento Xbox di novembre è In arrivo questa settimana Insieme a nuove funzionalità per l’app Xbox su PC. Questo sarà l’ultimo importante aggiornamento software dell’anno per Xbox Series Xbox Insider sull’Alpha RingL’uscita è prevista per febbraio 2024.

Microsoft organizza spesso eventi Free Game Days durante tutto l’anno in cui due o tre giochi vengono giocati gratuitamente per due giorni con Xbox Game Pass Core (in precedenza un abbonamento Xbox Live Gold). Se uno dei giochi che hai aggiunto alla tua lista dei desideri fa parte dell’evento Free Play Days, la tua console sarà ora in grado di avvisarti che puoi giocarci gratuitamente per un periodo limitato.

Potrai configurare le notifiche della lista dei desideri della console per gli eventi delle Giornate di gioco gratuito Xbox accedendo a Impostazioni > Preferenze > Notifiche > Notifiche Xbox > Store. Lì puoi anche scegliere di essere avvisato quando i giochi nella tua lista dei desideri verranno messi in vendita o unirti alla libreria Xbox Game Pass.

L’aggiornamento di novembre di Xbox migliorerà inoltre il supporto della lingua giapponese per le tastiere fisiche e virtuali consentendo agli utenti di selezionare layout di tastiera specifici per le tastiere giapponesi sulla propria console. Puoi farlo andando su Impostazioni > Sistema > Lingua e posizione.

Con l’aggiornamento Xbox di novembre, Microsoft semplifica anche il riscatto dei premi per la tua console. Tutti i premi sono ora visibili dalla scheda I miei premi sul tuo profilo Xbox e c’è anche un nuovo sistema di verifica telefonica per riscattarli.

Anche se l’aggiornamento Xbox di novembre verrà distribuito entro la fine della settimana, nuove funzionalità saranno disponibili nell’app Xbox per PC a partire da oggi. C’è una nuova modalità compatta per i dispositivi con schermi più piccoli, incluse le console di gioco Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go, e puoi vederla di seguito.

Microsoft ha inoltre apportato modifiche interne per migliorare l’esperienza di installazione, avvio e aggiornamento del gioco. È stato inoltre aggiunto un nuovo strumento di riparazione dei servizi di gioco per aiutare i giocatori di PC a risolvere eventuali problemi con i giochi scaricati dall’app Xbox.

Infine, Microsoft ha affermato che questo aggiornamento apporta vari miglioramenti alla navigazione del controller attraverso l’app. Un nuovo aggiornamento del firmware per il controller wireless Xbox viene inoltre distribuito tramite l’app Accessori Xbox e include correzioni di bug per l’abilitazione della mappatura della tastiera in modalità Shift su Elite Series 2 e Xbox Adaptive Controller.