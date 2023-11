Zelda Fan crea un film epico su Godzilla interamente all’interno del sistema di costruzione del Regno

Nei mesi trascorsi dall’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ho pensato che avremmo potuto vedere tutto. Dalle macchine volanti perpetue alle auto d’epoca fino ai cannoni laser satellitari, i fan di Zelda hanno utilizzato le meccaniche di creazione altamente personalizzabili di TOTK per liberare la loro creatività e il loro caos.

Ma un fan e appassionato di cinema, @sumoguri2323 continua Puoi guardare il breve ma epico cortometraggio qui sotto (o… clicca qui Se l’incorporamento non funziona per te).

Completo di musica ed effetti sonori, il video attentamente progettato e montato vede il villaggio di Lurelin scontrarsi con quello che chiamerò Zonai Zilla. L’iconico kaiju è stato ricreato utilizzando materiali, dispositivi Zonai e l’abilità Ultrahand, e viene visto camminare nell’acqua per devastare il povero villaggio.

I carri armati sparano con i loro cannoni contro lo Zonai Xila, ma non riescono a competere mentre fa piovere fuoco sul villaggio, lasciandolo in rovina prima di ridiscendere nell’oceano. creatività! Cinematografia! Liberazione! È tutto molto bello e ha già raccolto 1,7 milioni di visualizzazioni al momento della pubblicazione su X/Twitter.

Lo Zonai Zilla scatena la sua rabbia

È anche un affettuoso tributo ai classici film di Toho Godzilla, in cui i kaiju hanno avuto un anno così importante. Apple TV+ ha recentemente pubblicato la serie MonterVerse Monarch: Legacy of Monsters con recensioni positive, Godzilla Minus One uscirà nei cinema di tutto il mondo venerdì e Godzilla x Kong: The New Empire debutterà il prossimo anno.

Nel frattempo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto numerose nomination ai Game Awards del mese prossimo, tra cui Gioco dell’anno e Miglior gioco d’azione/avventura. IGN gli ha assegnato una valutazione di 10/10 a maggio, con Tom Marks che lo ha definito “un seguito insondabile, che espande un mondo che sembra già pieno oltre le aspettative e alza l’asticella più in alto che mai”.

Alex Stedman è un redattore senior di notizie presso IGN, supervisionando il reporting di intrattenimento. Quando non scrive o modifica, puoi trovarla a leggere romanzi fantasy o a giocare a Dungeons & Dragons.