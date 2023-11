La quarta versione beta del sistema operativo tvOS 17.2 sviluppato da Apple

La quarta versione beta per gli sviluppatori di TVOS 17.2 Ora è stato rilasciato e attende di essere testato mentre il processo beta continua.

Gli sviluppatori che partecipano alla beta possono ottenere le versioni più recenti tramite l’Apple Developer Center o aggiornandone una Cammello Set-top box attualmente in versione beta. Le beta pubbliche tendono ad apparire poco dopo le loro controparti degli sviluppatori e il pubblico può iscriversi ai test tramite il sito web di Apple Beta Software.

Arriva la quarta beta di tvOS 17.2 dopo la terza distribuita da Apple 14 novembre. La seconda beta è arrivata 9 novembreMentre il primo è apparso in 26 ottobre.

La quarta beta è la build numero 21K5356c, mentre la terza beta è 21K5348f.

L’obiettivo principale di tvOS 17.2 è l’app TV, che ottiene una barra laterale per visualizzare i contenuti dai canali integrati. Ciò aiuta a semplificare l’interfaccia, fornendo allo stesso tempo un accesso più diretto ai contenuti su servizi come Disney+ e Paramount+.

AppleInsider Apple consiglia vivamente agli utenti di non installare sistemi operativi beta, o software beta in generale, su dispositivi “mission-critical” o essenziali, a causa del rischio di problemi che potrebbero causare la perdita di dati. I tester dovrebbero invece utilizzare dispositivi secondari o non essenziali e assicurarsi di disporre in ogni momento di backup adeguati dei loro dati importanti.

