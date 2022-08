Il server si chiude per 4 giochi EA

EA chiuderà i server per tre giochi Xbox 360 Command & Conquer a novembre, così come i server per Mercenaries 2: World in Flames, interrompendo 22 obiettivi.

Command & Conquer 3: Tiberium Warsespansione indipendente Comando e conquista: Ken’s WrathE il Comando e conquista: allarme rosso 3E il Mercenari 2: Il mondo è in fiamme volere I loro server sono chiusi Il 9 novembre.

Il server per la resa dei conti del gioco Xbox 360 verrà chiuso a breve

Se speri di ottenere i completamenti per ciascuno dei giochi che rischiano l’arresto del server, hai ancora un po’ di tempo, ma ci vorrà del lavoro per portare a termine. Se non hai già Mercenaries 2: World in Flames, purtroppo dovrai perdere l’opportunità a meno che non acquisti una copia del disco, poiché non è più disponibile tramite Xbox Store.

Dati i tempi di completamento stimati, occorrono dalle 120 alle 150 ore per guadagnarli ciascuno Comando e conquista: risultati delle guerre di Tiberium. Questo non è sorprendente quando il gioco Senza vita L’obiettivo richiede 100 ore di gioco in partite multiplayer. Quattro dei 22 obiettivi del gioco richiedono l’accesso ai server EA e verranno interrotti a novembre. Scaffale confuso ha ottimi consigli A seguire se vuoi passare il gioco il più velocemente possibile.

Il Command & Conquer: Achievements di Kane’s Wrath Presenta solo 11 obiettivi online su 44 disponibili e si stima che occorrano tra le 60 e le 80 ore per essere completati. A differenza di Tiberium Wars sopra, Kane’s Wrath non contiene obiettivi che richiedono incredibili impegni di tempo, ma Procedura dettagliata su Scaffale confuso Si consiglia di trovare un partner booster per superare i risultati multiplayer.

C’è una stima di completamento leggermente più veloce da 40 a 50 ore per Command & Conquer: Red Alert 3 Obiettivi, che include solo tre obiettivi online. Vale anche la pena notare che Procedura dettagliata di EarnaP Si suggerisce che trovare un partner booster sia molto più facile per guadagnare una varietà di risultati di gioco, poiché le schermaglie incentrate sull’IA possono essere “estremamente difficili”.

A parte la serie Command & Conquer, l’ultimo gioco ad affrontare l’arresto del server il 9 novembre è Mercenaries 2: World in Flames. Se non possiedi già questo dispositivo, dovrai ottenerne una copia su disco se desideri ottenere la versione completa, poiché è stato rimosso da Xbox Store. Non ci sono istruzioni disponibili per Mercenari 2: le conquiste mondiali sono in fiamme, ma i tempi di completamento del luogo stimati sono compresi tra 40 e 50 ore. Cinque dei 40 obiettivi del gioco sono disponibili solo online, quindi probabilmente dovrai trovare un partner di potenziamento per questo obiettivo.

Il potenziamento sarà il modo più veloce per sbloccare gli obiettivi online di cui sopra, quindi ti consigliamo di dare un’occhiata Calendario delle sessioni Per vedere se qualcuno ospita le fasce orarie per i giochi sopra – o forse ti piacerebbe impostare una sessione te stesso?

Entrerai nei giochi di cui sopra per aggiungere i loro completamenti al tuo tag? Lascia un commento qui sotto e facci sapere!