Sunny Lee sostiene lo shampoo attivato dal sudore

Prima che la campionessa olimpica Sunny Lee si rechi a Parigi, in Francia, per i prossimi Giochi Olimpici del 2024, si è allenata per assicurarsi di essere al top della sua forma una volta iniziata la competizione. Non sorprende che le sue vigorose sessioni di allenamento la facciano sudare, ma per aiutare a prolungare il tempo tra un lavaggio e l'altro dei capelli, ha collaborato con Shampoo secco alla batista.

Il marchio per la cura dei capelli si unisce all'elenco dei prodotti approvati dalle Olimpiadi (compresi i cioccolatini Reese's) che gli atleti considerano i loro “preferiti”. In questo momento, lo shampoo secco Batiste è senza dubbio uno dei migliori affari di bellezza che puoi ottenere perché In vendita a soli 9$.

A Lee piace particolarmente lo shampoo attivato dal sudore perché è dotato di “tecnologia della fragranza incapsulata” che rilascia esplosioni di fragranza ogni volta che sudi o ti tocchi i capelli, secondo il marchio.

Continua a leggere per acquistare l'offerta di shampoo a secco di seguito.

Shampoo secco Batiste attivato dal sudore Ogni pizzico di Shampoo secco attivante del sudore Batiste Contiene profumi di mela verde, ananas e pera che durano fino a 24 ore e prevengono l'accumulo di sudore. Inoltre, è abbastanza compatto da poter essere messo nella borsa da palestra o nella borsa per rinfrescare i capelli mentre sei in movimento. READ Design del prodotto dell'era spaziale nel XX secolo e oltre

Ancor prima di diventare ambasciatrice del marchio, Lee considerava questo shampoo secco un punto di svolta per la sua routine di cura dei capelli, soprattutto dopo allenamenti intensi.

“Lo shampoo attivato dal sudore cambia la mia routine post-allenamento, permettendomi di passare da sessioni di allenamento intense alla mia attività successiva senza dover lavarmi i capelli”, ha detto in un comunicato stampa. “Nei giorni in cui non ci sono allenamenti, Tocca lo shampoo Perfetto per un rapido aggiornamento, lasciando i miei capelli con un profumo straordinario con la sua miscela unica di profumi. il nuovo Shampoo secco attivato dal sudore e dal tocco I prodotti Batiste sono diventati i miei prodotti preferiti.

