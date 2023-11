Ottieni uno sconto extra di $ 10 sul pacchetto di programmazione ChatGPT e Python

Spesso sembra di vivere nel futuro con un facile accesso a tecnologie come l’intelligenza artificiale. E questo è più evidente che in ChatGPT, l’intelligenza artificiale rivolta al consumatore che ha semplificato il lavoro e la scuola per milioni di persone. E se vuoi comprendere meglio ChatGPT e altre tecnologie AI, Pacchetto di programmazione AI ChatGPT e Python Ultimate 2023 Posso aiutare. Tra l’1 e il 9 novembre, puoi ottenere questo pacchetto da 14 portate con un ulteriore sconto di $ 10 a soli $ 29,97.

Questo pacchetto offre corsi introduttivi su Python, il linguaggio di programmazione più popolare al mondo e uno strumento essenziale per la codifica AI. Imparerai come creare bot simili a ChatGPT per aiutare a risolvere i problemi, utilizzare Python per analizzare i dati e molto altro ancora. Lungo il percorso imparerai da esperti come John Elder (valutazione del trainer 4,6/5 stelle) e ZENVA Academy (4,4/5 stelle).

Porta le tue capacità di programmazione al livello successivo. Mentre ci prepariamo per il Black Friday, puoi ottenere… Pacchetto di programmazione AI ChatGPT e Python Ultimate 2023 Per soli $ 29,97 dal 1 al 9 novembre.

Pacchetto di programmazione AI ChatGPT e Python Ultimate 2023 – $ 29,97

Vedi l’accordo

I prezzi sono soggetti a modifiche.