iPhone | Come ritrovare il cellulare smarrito o rubato | GPS | Posizione | mela | Google Maps | mappa | collegamento | Stati Uniti | Spagna | Messico | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Se hai già iOS 15 sul tuo dispositivo I phone Vi diciamo che molti fanno una serie di configurazioni in modo che l’ultimo sistema operativo di Apple si adatti alle loro comodità e alle loro esigenze. Tuttavia, se il tuo cellulare viene rubato o smarrito per strada o in un luogo che non ricordi, devi attivare questa funzione nascosta.

Come saprai, i dispositivi Android tendono ad utilizzare Google Maps per conoscere la posizione del tuo smartphone se è acceso, puoi anche coordinarlo o semplicemente bloccarlo senza averlo al tuo fianco.

Qualcosa di simile è una funzione Una mela Solo, a differenza di Android, se il tuo cellulare è spento, continuerai a ricevere la posizione in tempo reale di dove si trova il tuo dispositivo.

Quindi se il tuo cellulare è stato rubato negli ultimi giorni o lo hai semplicemente perso a una festa e non ricordi in quale zona della stanza lo hai messo, allora dovresti usare questo semplice trucco per attivare l’ultimo posizione sul tuo telefonino senza dover scaricare software alternativi o quelli che ti chiedono di accedere ai dati personali.

Come trovare l’iPhone perso o rubato se è spento

Ricordalo in I phone Applicazione NS Fornisce uno strumento per sapere esattamente dove si trova il tuo cellulare. Devi solo fare quanto segue:

Inserisci le impostazioni del tuo iPhone.

Ora vai al tuo profilo Apple.

Lì troverai una scheda che dice “Trova il mio iPhone”.

Fare clic su di esso e verrà visualizzata una serie di opzioni.

Queste sono le opzioni che dovresti attivare nel caso tu voglia trovare il tuo iPhone anche se è spento. (Foto: mag)