WhatsApp | La faccia da zucca significa emoji | Jack-o-Lantern | Significato | Applicazioni | Telefoni cellulari | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Conosci la storia di questa famosa emoji in Halloween ? Il WhatsApp È una delle applicazioni che molti amano utilizzare per poter parlare di un determinato argomento, anche i collegamenti possono essere condivisi in modo che l’altra persona possa leggerlo e quindi condividere una certa opinione. Ma non solo, l’app offre anche una serie di vantaggi quando si desidera inviare foto e video, in quanto scompaiono non appena il destinatario li vede.

Questo strumento è noto come Only One, anche se è previsto che il metodo venga mostrato anche sui messaggi di Il WhatsApp , qualcosa di molto simile alla modalità temporanea di Instagram. Cos’altro contiene l’app? Con esso, puoi inviare audio di vario tipo per l’ascolto dell’altra persona, nonché effettuare chiamate interurbane e videochiamate gratuite.

Con l’arrivo di ottobre, molti utenti hanno iniziato a cercare le emoji legate ad Halloween, le stesse che si festeggiano in gran parte del mondo il 31. Tra i simboli terrificanti ci sono il fantasma, l’alieno, la strega, il mostro, ecc., ma uno che attira l’attenzione. Cosa significa una faccia da zucca?

Questa emoji è conosciuta in inglese come jack lanterna La sua storia è molto curiosa. Per essere in grado di capire cosa significa Il WhatsApp Spiegheremo in dettaglio tutto ciò che riguarda questo simbolo.

Cosa significa una faccia da zucca con una faccia su WhatsApp?

Se il tuo amico vuole spaventarti all’inizio di ottobre, che è il mese in cui si festeggia Halloween, ti diciamo che una zucca con una faccia ha un significato del tutto strano in Il WhatsApp . Cos’è quello?

Secondo il web emojipedia Questa emoji è conosciuta in inglese come Jack-o’-lantern. la pagina lupi spiegare che cosa La storia di questo personaggio inizia con Stingy Jack o Stingy Jack in spagnolo. Era un bevitore irlandese, era molto sfruttatore, malvagio ed era anche molto intelligente. Era così astuto che riuscì a ingannare il diavolo in persona. Il demone sembra portarlo via e Jack gli chiede un’ultima volontà prima di portarlo con sé. Gli fu chiesto di andare alla taverna e bere un’altra birra. Allora il diavolo baciò e andò alla taverna..

“Quando ha finito di bere, Jack, usando il labbro, è riuscito a convincere il demone a farlo trasformarsi in una moneta, per pagare l’oste. Sorpreso da questa richiesta, il demone si trasformò in moneta e Jack lo afferrò e lo spinse in tasca, a condizione Dentro c’è una croce. Per liberarsi, Satana ha dato a Jack altri 10 anni di vita, e prima ancora”, è dettagliato.

Questo simbolo è ampiamente usato alle feste di Halloween del 31 ottobre, anche se di anno in anno causa una certa popolarità durante tutto il mese. Lo sapevate?

Jack-O-Lantern, o dalla faccia di zucca, è approvato come parte di Unicode 6.0 Nel 2010 e oltre a Emoji 1.0.2 Aggiornamento nel 2015.

