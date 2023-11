Apple prevede di aggiornare l’intera gamma di iPad nel corso del 2024, secondo BloombergMarco Gormann. Ciò significa che il prossimo anno è previsto il lancio dei nuovi modelli di iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad entry-level.



Gorman ha affrontato la mancanza di disponibilità di nuovi iPad e AirPod con l’avvicinarsi della stagione dello shopping natalizio nel suo ultimo numero occupazione le notizie:

Apple avrebbe potuto provare a lanciare altri nuovi prodotti, ma gli iPad e gli AirPod ricondizionati non sono ancora pronti. L’azienda prevede di aggiornare l’intera gamma di iPad nel corso del 2024. Il prossimo anno arriveranno anche nuovi AirPods a basso costo, con un modello Pro aggiornato che seguirà nel 2025.

Si prevede che il 2023 sarà il primo anno in cui non verranno rilasciati nuovi iPad da quando Apple ha presentato il dispositivo per la prima volta nel 2010, quindi gli aggiornamenti per tutti i modelli sembrano probabili il prossimo anno.

Quando è stato aggiornato l’ultima volta ciascun modello di iPad?

iPad Pro: Ottobre 2022

iPad: Ottobre 2022

iPad Air: Marzo 2022

iPad mini: Settembre 2021

Gorman aveva precedentemente riferito che gli iPad di fascia bassa e media potrebbero essere aggiornati già a marzo 2024, mentre i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 13 pollici con chip M3 e display OLED dovrebbero essere lanciati nella prima metà del 2024. anno. 2024. I prossimi iPad Air e iPad mini saranno probabilmente dotati rispettivamente di chipset M2 e A16 Bionic.