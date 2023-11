Gli EclPanel di MS Dhoni brillano grazie a Prolights

L’impianto luci comprendeva più di 150 proiettori

India – La serie Prolights EclPanel TWC è stata protagonista di un recente spot televisivo con il giocatore di cricket indiano MS Dhoni, grazie ai servizi di illuminazione forniti da Light Craft & Sound Pvt.

L’impianto di illuminazione comprendeva più di 150 proiettori, tra cui EclPanel TWC ed EclPanel TWCXL di Prolights. Questa composizione dinamica ha fornito una fonte di luce vibrante e dominante, trasformando la tua TV in un ambiente davvero incantevole.

Nel corso di questa installazione, 50 apparecchi EclPanel TWC sono stati montati su supporti e coperti con sacchetti a scatto per garantire una diffusione uniforme della luce. L’intera struttura è stata poi sollevata sopra il set tramite sistemi di carrucole, creando un’atmosfera sorprendentemente luminosa e accattivante.

Inoltre, otto luci soffuse EclPanel TWC XL sono disposte in una struttura lineare per simulare un’atmosfera diurna vibrante e luminosa.

Sachin Vishwakarma, capo lighting designer del progetto, e Rajesh Singh, capo dell’installazione, hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati, affermando: “La versatilità della serie Prolights EclPanel è davvero notevole. Questi pannelli ci hanno permesso di passare senza problemi da una notte illuminata dalla luna a una giornata di sole, che ci permette di tradurre La nostra visione creativa è realizzata con precisione impeccabile.