“La chiamiamo la stanza dei cattivi.”

Di Shania O’Brien per Daily Mail Australia





Un dipendente di Woolworths ha condiviso uno dei segreti meglio custoditi del gigante del supermercato: lo scopo della stanza “nascosta” soprannominata “l’angolo dei cattivi”.

Liam Curley, del Nuovo Galles del Sud, lavora presso Woolworths da circa sei anni.

Recentemente ha condiviso che la maggior parte degli acquirenti non si rende conto che ogni negozio ha un’area segreta dietro i frigoriferi del latte per aiutare i lavoratori a mantenere l’inventario rifornito.

La camera nascosta consente ai lavoratori di impilare senza problemi i portalatte da dietro, garantendo ai clienti il ​​minimo disagio.

Liam ha condiviso un video in cui fa un giro nella “stanza dei cattivi”, il nome dato ai lavoratori il cui lavoro meno preferito era riassortire gli acquisti comuni.

“Sono qui a Woolworths per mostrare come funzionano i nostri frigoriferi per il latte”, ha detto nella clip. «È impressionante, credetemi.

“La gente potrebbe pensare che conserviamo i frigoriferi dalla parte anteriore, ma non è così.

“Questo è quello che c’è dietro le porte del frigorifero del latte.” Quando stiamo per riempire il frigorifero, mettiamo il latte su uno scaffale e lo lasciamo rotolare.’

Un lavoratore ha detto che il nome buffo della stanza ha avuto origine nel loro negozio.

“Il mio frigorifero per il latte Woolies è chiamato l’angolo dei cattivi perché tutti odiano fare il latte”, ha detto.

Molti acquirenti sono rimasti scioccati nello scoprire la stanza sconosciuta.

“Wow, non l’avevo mai saputo!” “È incredibile”, ha detto una donna.

Un altro ha aggiunto: “È fantastico: voglio che il mio frigorifero a casa faccia questo”.

Ma è successo che alcuni ne erano consapevoli.

“Ecco perché prendo sempre il latte da dietro: scadenza più lunga!” Una donna ha condiviso.

“Vedo persone lì a volte, penso di non essere pazzo!” Uno.

“Sono sorpreso che tutti non lo sappiano”, ha scritto un altro.