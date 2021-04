La decisione del denaro crittografato dalla banca centrale

Vai al piano superiore

Secondo i regolamenti della banca centrale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, le criptovalute non possono essere utilizzate direttamente o indirettamente per i pagamenti. È stato annunciato che il regolamento entrerà in vigore il 30 aprile 2021.

Secondo i regolamenti della banca centrale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, le criptovalute non possono essere utilizzate direttamente o indirettamente per i pagamenti. Inoltre, non saranno forniti servizi per l’utilizzo diretto o indiretto di risorse crittografiche nei pagamenti.

