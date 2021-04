Il concept design di Windows 10 Explorer è uno dei migliori che vedrai e c’è un modo per usare qualcosa di simile

A Genbeta ci piace parlarne il design Interfacce applicative, sistemi operativi e se ce n’è uno che si presta molto a immaginarlo diversamente ea manipolare i cambiamenti che Si verificano raramente nella pratica O molto lentamente, è Windows.

Ci sono molti Concetti a partire dal Progettazione e applicazioni di Windows 10 Cosa abbiamo Reciproco Negli ultimi anni molti designer hanno grandi idee. Questo è lo stato di un utente Reddit, Giacobbe, Un giovane designer ha creato un fantastico concetto di Esplora risorse di Windows 10 che sembra fantastico.





C’è un’app per Windows 10 che assomiglia molto a questo concetto

Progettazione concettuale di Windows 10 Explorer – Alur2020

Jakub ha pubblicato il suo concept sul suo subreddit per Sistema operativo Windows 10 È stato molto acclamato dalla comunità. L’immagine non mostra nulla di strano al di fuori delle stesse linee del linguaggio del design in modo fluente Microsoft lo sollecita molto, ma non finisce mai di implementarlo nelle proprie app.

Un pannello laterale più pulito con trasparenze acriliche, simile nella struttura a quello attuale, ma con un maggiore controllo da parte dell’utente, visualizza i siti bloccati “Home”, i dischi recenti e i file. Inoltre Cose che non abbiamo in Windows 10, ma che molti di noi sognano, come schede in Explorer o adesivi colorati.

File, alternativa a Esplora risorse di Windows 10

Alcuni di voi potrebbero aver pensato immediatamente a un’applicazione specifica vedendo questo concetto: in File, a Browser alternativo per Windows 10 con design moderno e navigazione a schede.

Abbiamo parlato molto dei file in Genbeta, dai loro inizi fino a La situazione attuale sta migliorando sempre di più Per rappresentare una vera alternativa per gli utenti.

Il design dei file è abbastanza simile al concetto e se vuoi goderti qualcosa del genere, scaricalo gratuitamente da Microsoft Store. È interessante notare che il creatore di questo concetto conosce molti sviluppatori di file E loro sono i suoi amici.