Via smartphone come cavallo di Troia del nostro tempo

KPuoi vedere di recente in “Tatort” come la polizia ha dotato una donna della tecnologia di intercettazione per ottenere prove contro suo marito e la mafia. Questo genere di cose va sempre bene, ovviamente, soprattutto in TV. Ma anche loro non hanno nulla in comune smart phone Fatto, riposto in cucina, ho premuto il pulsante di registrazione?

Molto possibile. Perché lo smartphone è il cavallo di Troia del nostro tempo. A causa della sua natura mondana, sembra innocuo, e poiché appare innocuo e anche utile, può essere trasformato in qualsiasi momento in un’arma con cui penetrare nel nucleo umano.

Descriveva spesso ciò che riveliamo su noi stessi e sui nostri modi attraverso il normale utilizzo dello smartphone; Lo smartphone quindi prende di mira l’utente stesso, ma qui vogliamo pensare a come puntare il suo dispositivo contro gli altri utilizzando la funzione di registrazione, ad esempio utilizzando la fotocamera.

Lo smartphone è trattato quasi come una parte del corpo

Coloro che sono abituati ad attirare l’attenzione con loro; Le cose erano semplicemente troppo grandi. Non era possibile scattare spontaneamente, soprattutto quando non discreto. La donna che dura Peter Altmayer Nel Bundestag, per affrontarlo e insultarlo nel film, non ha potuto superare la squadra di sicurezza prima con un robusto VHS Bertha. D’altra parte, lo smartphone ora è trattato quasi come una parte del corpo, come le mani oi piedi. Non devi consegnarli all’ingresso, anche se puoi battere gli altri con loro.

La donna in Il Bundestag È un’indicazione che la normalità è stata a lungo ciò che Dürrenmatt ha chiamato “osservatore-osservatore-osservazione”: è stata uccisa lei stessa durante le riprese, da un uomo che potrebbe essere stato anche fotografato. Mantenere momenti permanenti li sta davvero distruggendo. Le rock band possono raccontare una cosa o due al riguardo quando, invece di guardare un mare di accendini fumanti, guardano la luce fredda degli smartphone tirati fuori per le riprese. Kate Moss ha recentemente risposto a una domanda che le era sfuggita in particolare: gli anni ’90, perché non tutti avevano un cellulare con fotocamera.

Ma questo non è anche l’obiettivo principale qui, ma piuttosto: la funzione di registrazione audio di uno smartphone precedentemente trascurata ma non problematica. Nessuno aveva una macchina per dettare, oggi tutti. Lo spazio di archiviazione per i vecchi dispositivi era molto limitato; Solo per questo motivo, non era nemmeno permesso loro di correre con sospetto. Questo problema non esiste con gli smartphone.

Si possono immaginare tutti i tipi di decorazioni

Questo è un vantaggio per i giornalisti. È possibile registrare ogni conferenza stampa, anche intere conferenze del partito. Ciò consente di citare esattamente, il che non è necessariamente un vantaggio per i politici. Dopotutto, sanno già dalle telecamere ancora molto importanti che sono in una posizione in cui ogni parola viene registrata e, in caso di dubbio, la scala aurea è impostata.

È tanto più difficile quando gli intervistatori non presumono che ciò che dicono verrà registrato. In un’intervista, per esempio. Con l’aiuto di uno smartphone che sporge un po ‘dalla tasca, questo non è un problema. Anche perché fino ad ora c’è stata una totale mancanza di sensibilità a questo rischio.

Ma perché qualcuno dovrebbe voler registrare un’intervista? Consulenza in banca? Una denuncia al gestore del supermercato secondo cui il numero di fatture aperte è troppo basso? Tutti i tipi di impulsi possono essere immaginati per questo, sempre più forti. Ma soprattutto: moderno.

Non farti prendere

Ancora una volta, Carl Schmidt è buono per ulteriori letture. Ha una bella parodia dell’uomo moderno, “The Buribunken”. Ogni membro di questo genere a bocca larga è tenuto a tenere un diario per ogni secondo della sua vita ogni secondo della sua vita, anche se si riduce al fatto che non riesce a pensare a nient’altro che scrive nel diario. Buribunke crea il proprio monumento attraverso l’auto-documentazione permanente e conduce così la vita – intesa come esperienza – fino all’assurdità.

È un peccato che non ci fossero influencer ai tempi di Schmidt – semplicemente non fanno nient’altro, solo perché principalmente filmano e scattano foto invece di scrivere. Naturalmente, gli scrittori sono ancora là fuori nella crisi Corona più che mai. I redattori ed i critici letterari stanno lottando. Attualmente stai ricevendo montagne di pergamene da persone che hanno un legame così appassionato con la loro vita privata che non solo considerano ogni persona che fuma una casa di storia, ma anche ogni parola che dicono a te stesso o agli altri in loro presenza. I dispositivi di registrazione possono essere molto utili.

Il desiderio di auto-documentazione, favorito dalle possibilità di Internet, corrisponde al culto dell’autenticità in letteratura, di cui Jan of Knausgaard è forse l’esempio più noto. Allora cos’è la fortuna! In qualità di potenziale scrittore letterario, non devi più sederti nei bar per registrare subdolamente ciarpame; Tutto quello che devi fare è posizionare il tuo smartphone sul tavolo e scrivere tutto separatamente in seguito. Se scegli un buon pub, magari anche un interlocutore che parla come se fosse migliore di lui, ci sono buone probabilità che sarai onorato come “Jörg Fauser del 21 ° secolo”.

Devi solo stare attento a non farti beccare durante la registrazione. Soprattutto nei bar, si consiglia di nascondere urgentemente lo schermo nel caso in cui sia così tradizionale che nessuno vuole guardarlo più da vicino. Altrimenti, il sito può diventare così originale che altri ospiti tirano fuori i loro smartphone per fotografarlo.