Le funzionalità di Realme 8 5G trapelate prima del lancio, cosa ci sarà di speciale in questo smartphone?

Realme 8 5G

Mumbai Produttore di smartphone Realistico chi sono Realme 8 5G lancerà presto il suo nuovo smartphone in Thailandia. La società ha confermato che il dispositivo verrà lanciato il 21 aprile. Tuttavia, prima che il telefono fosse lanciato, la società ha preso in giro alcune delle caratteristiche di questo telefono.

Realm Thailand ha condiviso un teaser mobile sul suo canale di social media. La società ha affermato che il teaser congiunto presenterà uno schermo perforato da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il teaser afferma anche che lo smartphone avrà un vassoio SIM sul lato sinistro.

Il secondo teaser afferma che lo smartphone Realme 8 5G avrà uno spessore di 8,5 mm e peserà 185 g. Questo smartphone arriverà con un sensore di impronte digitali sul lato che verrà fornito sul lato destro. Inoltre, la parte inferiore di questo telefono avrà un jack per cuffie da 3,5 mm.

Batteria da 5000 mAh

Secondo il teaser, lo smartphone avrà una batteria da 5000 mAh e ospiterà il processore octa-core MediaTek Dimensity 700 5G. Il telefono sarà disponibile nelle opzioni di colore Supersonic Black e Supersonic Blue.

Configurazione della tripla fotocamera

Il telefono è stato recentemente trovato nell’elenco di Google Play Console, il che indica che lo smartphone Realme 8 5G funzionerà sull’interfaccia utente Realme basata su Android 11. A proposito della fotocamera di questo telefono, avrà una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un primario da 48 MP fotocamera e un sensore.Sensore macro da 2 MP in bianco e nero e 2 MP. Inoltre, il telefono avrà una fotocamera selfie da 8 MP.

Quando verrà lanciato in India?

Realme potrebbe presto lanciare questo smartphone in India. Recentemente, Flipkart ha deriso il lancio dello smartphone Realme 8 5G in India. L’azienda non ha ancora annunciato la data di lancio di questo telefono.

