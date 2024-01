GA4 aggiunge opzioni di supporto online e nuovi tutorial video

Google Analytics ha introdotto 4 nuove funzionalità di supporto in tempo reale per aiutare gli utenti a navigare nella piattaforma in modo più efficace.

Inoltre, su YouTube è stata lanciata una serie di nuovi video tutorial GA4, che forniscono indicazioni dettagliate su come estrarre informazioni più utili dai dati del tuo sito web.

Il supporto e la guida aggiuntivi per la navigazione in Google Analytics 4 saranno particolarmente preziosi per coloro che sono ancora alle prese con la piattaforma, soprattutto dopo la migrazione forzata da Universal Analytics la scorsa estate.

Nuove caratteristiche. Puoi accedere ai nuovi strumenti di supporto in Google Analytics 4 individuando l'icona del punto interrogativo grigio nell'angolo in alto a destra. Facendo clic su questa icona verrà visualizzato un menu a discesa contenente quattro nuove funzionalità:

Scopri di più su questa pagina Questa guida spiega in dettaglio come utilizzare le funzionalità disponibili nella tua pagina Google Analytics esistente.

Questa guida spiega in dettaglio come utilizzare le funzionalità disponibili nella tua pagina Google Analytics esistente. Inizia un tour : è possibile avviare una visita guidata, se disponibile, per seguire le procedure passo passo per la pagina corrente.

: è possibile avviare una visita guidata, se disponibile, per seguire le procedure passo passo per la pagina corrente. Ottieni più aiuto : per ulteriore assistenza, puoi esplorare il Centro assistenza di Google Analytics o partecipare alla community di assistenza di Google Analytics.

: per ulteriore assistenza, puoi esplorare il Centro assistenza di Google Analytics o partecipare alla community di assistenza di Google Analytics. Invia la tua opinione: ora puoi condividere il tuo feedback con il team di Google Analytics quando riscontri un problema.

Ecco un'anteprima della nuova offerta di supporto su Google Analytics 4:

Lezioni su YouTube. Oltre alle nuove funzionalità di aiuto in GA4, Google ha rilasciato una serie di nuovi video Lezioni su YouTube Fornire agli utenti indicazioni pratiche su come utilizzare Google Analytics 4 in modo più efficace. Le unità coperte dalla serie includono:

Come scoprire da dove provengono gli utenti nei report sulle acquisizioni.

Come scoprire i diversi modi in cui gli utenti interagiscono con il tuo sito o la tua app utilizzando i rapporti sul coinvolgimento.

Misura le prestazioni dell'e-commerce utilizzando i report sulla monetizzazione.

Identifica tendenze inaspettate utilizzando i report di Google Analytics.

Report e interfaccia utente.

Profonda immersione. Leggi Google annuncio Completamente per ulteriori informazioni.