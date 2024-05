Le aziende tecnologiche cinesi forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerospaziali per molti settori

Questa foto scattata il 15 maggio 2024 mostra un'auto volante Xpeng T1 durante una mostra statica presso la sede di Xpeng Aeroht nel distretto di Panyu, città di Guangzhou, provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Shu Jiayi)

Nella foto il 15 maggio 2024, un'auto volante Xpeng X2 durante una dimostrazione di volo presso la sede di Xpeng Aeroht nel distretto di Panyu, città di Guangzhou, provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. . Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Shu Jiayi)

Questa foto scattata il 14 maggio 2024 mostra un veicolo aereo senza pilota EH216-L (logistica) presso la sala espositiva EHang a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Li Renzi)

Un dipendente prepara l'Xpeng In tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Shu Jiayi)

In una foto scattata il 15 maggio 2024, i visitatori provano l'auto volante Xpeng X2 presso la sede di Xpeng Aeroht nel distretto di Panyu, città di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Shu Jiayi)

In questa foto scattata il 15 maggio 2024, un giornalista cerca di utilizzare l'auto volante Xpeng X2 presso la sede di Xpeng Aeroht nel distretto di Panyu, città di Guangzhou, provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Shu Jiayi)

Questa foto scattata il 14 maggio 2024 mostra un veicolo aereo senza pilota che trasporta passeggeri EH216-S presso la sala espositiva EHang a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Li Renzi)

Questa foto scattata il 14 maggio 2024 mostra un veicolo aereo autonomo a lungo raggio VT-30 presso la sala espositiva EHang a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Li Renzi)

Un dipendente presenta il drone passeggeri EH216-S ai media presso la sala espositiva EHang di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, il 14 maggio 2024. L'economia a bassa quota sta emergendo come leader nello sviluppo di nuove forze produttive di qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Li Renzi)

Questa foto scattata il 14 maggio 2024 mostra un veicolo aereo senza pilota EH216-F (modello antincendio) nella sala espositiva EHang a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. L’economia a bassa quota sta emergendo come pioniera nello sviluppo di nuove forze produttive di alta qualità in tutta la Cina. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota, a Guangzhou sono emerse aziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molte industrie in tutto il mondo, dando nuovo slancio all'economia di fascia alta . sviluppo. (Xinhua/Li Renzi)

