Il più grande calo dei contenuti Xbox nella storia vede l’arrivo di oltre 1.400 giochi retrò la prossima settimana

Stiamo ricevendo una nuova enorme aggiunta a Xbox la prossima settimana sotto forma di Sala giochi Antstreamche porta sulla piattaforma oltre 1.400 vecchi giochi come parte del servizio di cloud streaming, inclusi alcuni giochi per PlayStation e Nintendo che saranno giocabili per la prima volta su Xbox.

zap J21 luglioAntstream Arcade presenterà “le prime versioni di Atari tramite Commodore, Sega, Nintendo e i giochi originali dell’era PlayStation” e sarai in grado di trasmettere tutto in streaming alla tua console Xbox completa di salvataggi istantanei del gioco cloud, punteggi più alti online e funzionalità di ripresa per cross -dispositivo di gioco.

Ecco cosa ha detto Sarah Bond di Xbox sull’annuncio di oggi:

“Molti di noi sono cresciuti giocando a questi giochi, quindi poterli trasmettere in streaming su console Xbox e condividere queste esperienze con i nostri amici e familiari è incredibile. Siamo entusiasti che con Microsoft for Startups Founders Hub, possiamo sfruttare la tecnologia Founders Hub e i servizi cloud di Azure per consentire ad Antstream di raggiungere più giocatori.

Xbox sarà la prima grande console a supportare Antstream Arcade “nativamente” (anche se questo non significa download locali), e sarà anche “il primo servizio di cloud gaming di terze parti al mondo offerto su Xbox”.

Antstream Arcade sarà disponibile per il preordine più tardi oggi sul Microsoft Store $ 29,99 annualmente o $ 79,99 Per l’accesso a vita, e Viene trasmesso in diretta 12:00 PT / 15:00 ET / 20:00 GMT con maggiori dettagli su cosa aspettarsi.

Antstream Arcade è stata fondata nel 2013 dal CEO e fondatore, Steve Cottam, un veterano sviluppatore di giochi e appassionato di giochi retrò. Con sede nel Regno Unito, è il più grande servizio cloud di giochi retrò al mondo che concede in licenza oltre 3.000 giochi retrò e classici (oltre 1.400 di sulla piattaforma) ed è supportato da leader del settore tra cui Tencent e Atari”.