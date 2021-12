Sostituisci i tuoi chip Intel fatti in casa, questo è l’effetto che sentono le mele

Chip Apple M1. (apple.com)

hitekno.com – Una mela Ha ufficialmente sostituito Chip Intel sui loro laptop e PC nel 2020. Cosa ha trovato questa azienda dopo il cambiamento? patata fritta?

invece di patatine Intel CorporationUsa Apple Chip M1 fatto da loro. Si è scoperto che questa sostituzione è stata la decisione giusta e ha raggiunto il successo.

Nell’aprile 2021, il CEO di Apple Tim Cook ha dichiarato che il chip M1 è riuscito a crescere del 70,1% fino a raggiungere $ 9,1 miliardi o 129 trilioni di rupie nel primo trimestre.

La crescita positiva è proseguita nel terzo trimestre fiscale, con entrate Mac in aumento del 16% anno su anno o anno su anno, ha rivelato venerdì la CNBC (31/12/2021).

Prima dell’introduzione del chip Apple M1, molti fan si chiedevano come Apple sarebbe stata in grado di far emergere i migliori dispositivi con chip fatti in casa.

Chip Apple M1. (apple.com)

Inoltre, Apple vende i suoi computer con chip Intel da 15 anni.

Poi il chip Apple M1 è finalmente apparso nel 2020 per i laptop MacBook aria.

Di conseguenza, il chip è molto più potente dei dispositivi Apple che utilizzavano processori Intel.

Il chip Apple M1 offre una maggiore durata della batteria e consente un design senza ventola del dispositivo, rendendo il MacBook Air più silenzioso da usare.

Quindi, nell’ottobre 2021, Apple ha lanciato un nuovo MacBook Pro con chipset M1 Pro e M1 Max.

Entrambi i processori sono versioni avanzate del chip M1 introdotto da Apple.

Apple MacBook Pro M1 Pro e M1 Max sono effettivamente in grado di eseguire attività pesanti come la modifica simultanea di più video HD.

MacBook Pro 2021. (Apple)

Lo schermo del laptop è più luminoso, più nitido e più fluido rispetto ai modelli precedenti che utilizzavano i chipset Intel.

Sebbene le entrate Mac nel quarto trimestre dell’anno fiscale siano cresciute solo dell’1,6%, Apple dovrebbe vedere una crescita sana quando pubblicherà il suo rapporto sugli utili finanziari del primo trimestre a gennaio.

È stato il successo di Apple nel sostituire i chip Intel con chip M1 fatti in casa ad avere un impatto positivo sulla crescita. (Voice.com/Dicky Prastya).