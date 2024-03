“Fitbit by Google” è ora “Google Fitbit” dopo essere stato rinominato, come Pixel e Nest

Con l'annuncio di Sense 2 e Versa 4 nell'agosto 2022, è emerso il marchio “Fitbit by Google”. Questo ora sta scomparendo a favore del solo “Google Fitbit”.

Fino a poco tempo fa veniva utilizzato “Fitbit by Google”. fitbit.comVideo e packaging del prodotto. I box Sense 2, Versa 4 e Charge 6 dell'anno scorso utilizzano “Fitbit” e poi “Powered by Google”. Nel frattempo, la confezione di Pixel Watch 2 presenta la scritta “With Fitbit” nell'angolo.

Negli ultimi giorni, il sito è passato all'utilizzo di “Google Fitbit” senza che il logo della freccia comparisse prima. I punti verdi/blu sono ancora utilizzati dalla favicon, ma questa è una strana cosa di deprioritizzazione. Poiché ora “Google” appare per primo, d'ora in poi l'icona “G” a quattro colori potrebbe diventare l'icona. Proprio come Google Pixel e Google Nest.

Nel frattempo, il marchio Fitbit è stato aggiornato per non essere più così piccolo. Oltre a rendere maiuscola la lettera “F”, ora è in uso il carattere Google Sans (guarda la lettera “t”).

Ciò avviene dopo che lunedì il Google Store ha aggiunto una serie di accessori e tracker per smartwatch Fitbit, inclusi braccialetti e cavi di ricarica. In questo contesto, la categoria “Orologi” è stata rinominata “Orologi e tracker” con un rinnovamento completo della pagina. Abbiamo ipotizzato che questo aprirà la strada a fitbit.com per abbandonare il suo negozio.

Più in generale, Google ha riorganizzato la sua divisione hardware a gennaio in un’organizzazione funzionale piuttosto che mantenere divisioni Pixel, Nest e Fitbit distinte con team indipendenti di progettazione, hardware, software, interfaccia utente e così via. Ora esiste, ad esempio, un team responsabile dell'ingegneria hardware su Pixel, Nest e Fitbit. Nel frattempo, i cofondatori di Fitbit James Park ed Eric Friedman, così come altri leader di Fitbit, hanno lasciato Google.

L’impatto pratico di questo cambiamento è il modo in cui Fitbit, essendo interamente parte di Google, si rifletterà all’esterno.

Grazie, Radnos