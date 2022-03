Android 12L: il modo migliore per aprire il calendario a colpo d’occhio

Con Pixel 6 e Android 12, Google ha riprogettato At a Glance per essere allineato a sinistra e ha aperto l’app Meteo per impostazione predefinita. Android 12L riapre Google Calendar quando tocchi la riga superiore di A colpo d’occhio.

Aggiornamento 26/3: Con Android 12L ora disponibile su tutti i dispositivi Pixel supportati (3 A a 6 ProPer i telefoni, puoi toccare di nuovo “Sguardo rapido” per avviare l’app Google Calendar. C’è un sorprendente grado di sfumatura in questa capacità ripristinata quando non avrebbe dovuto essercene.

Il tuo primo istinto potrebbe essere quello di toccare il giorno dell’amputazione con il pollice sinistro, ma questo aumenta la probabilità che tu apra accidentalmente Google Weather. La strategia migliore è toccare il numero o solo a destra da lui.

Questo perché l’area touch per il collegamento al calendario è fondamentalmente una riga (il riquadro verde nell’immagine sottostante) sull’intero schermo. Tutto ciò che è al di fuori di questa linea sottile (la scatola nera), compreso appena sopra, apre il tempo.

originale 1/12: Quando giorno/data e meteo erano fianco a fianco in Android 11 (o Strumento per app di Google), facendo clic sul lato sinistro si aprirà Google Calendar e il meteo corretto. Con la riprogettazione di Android 12, puoi solo attivare l’esperienza meteo (a meno che non ci sia un evento imminente).

Android 12L Beta 2 apre l’app Calendario come prima, quando tocchi la prima riga giorno/data in A colpo d’occhio, mentre la seconda riga apre l’app Google Weather. Certo, i touch target sono piuttosto piccoli, motivo per cui Google ha rimosso la funzione in primo luogo. Nel frattempo, il crescente aumento degli schermi negli ultimi anni sta rendendo la scorciatoia meno accessibile che mai.

Tuttavia, l’abilità nascosta è una grande abilità. Se hai difficoltà ad avviare Google Calendar, tocca (numeri) il più a destra possibile.

