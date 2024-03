I Metallica utilizzeranno una flotta di camion elettrici e a idrogeno durante il loro tour

I Metallica non si limiteranno a cavalcare i fulmini quest'estate in Europa.

La leggendaria band heavy metal porterà pickup elettrici e a idrogeno nella tappa europea del loro tour mondiale M72 in corso quest'estate. Secondo Jalopnik. I veicoli, prodotti dall'azienda italiana Iveco, trasporteranno l'attrezzatura della band tra 14 concerti in tutto il continente.

Per il secondo anno consecutivo, al convoglio dei Metallica si uniranno i camion pesanti Iveco a batterie elettriche e a celle a combustibile a idrogeno, S-eWay e S-Way, mentre viaggerà tra Monaco, Varsavia e Madrid. Sebbene le specifiche non siano disponibili, l'autonomia del primo è stimata in oltre 300 miglia, mentre l'autonomia del secondo è di 944 miglia. Dalla scorsa estate, Iveco ha presentato un nuovo modello di celle a combustibile a idrogeno con un'autonomia di 497 miglia. Non è chiaro se quel camion accompagnerà la band nel tour.

Durante il tour M72 verranno utilizzati camion e furgoni Iveco Metallica a basse e zero emissioni Iveco

Tuttavia, Iveco non fornirà solo autocarri pesanti alla divisione. I Metallica utilizzeranno anche i bus navetta completamente elettrici della casa automobilistica per il trasporto in loco in varie sedi, contribuendo a ridurre in qualche modo le emissioni di carbonio mentre è in viaggio in Europa.

I Metallica, come ti ricorderanno la maggior parte dei fan sfegatati, sono più di una semplice band. Per questo motivo ogni camion che accompagnerà il convoglio del gruppo sarà dotato di una livrea speciale ispirata all'artwork del loro ultimo album, 72 stagioni. La griglia di ogni veicolo è decorata con lo stesso logo utilizzato dal Code fin dai primi anni '80, e il resto dell'auto è rifinito in nero opaco con tocchi di giallo neon.

Questa non è la prima volta che il quartetto formato da James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich e Robert Trujillo mostra il proprio sostegno alle questioni ambientali, o almeno alla riduzione delle emissioni di carbonio. L'anno scorso, la band è diventata la prima band musicale ad esibirsi in tutti e sette i continenti È stato condotto all'interno di una cupola vicino alla Base Scientifica Carlini in Antartide. La band ha suonato senza amplificazione convenzionale per ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sull'ecosistema locale, mentre l'intera produzione era alimentata da generatori alimentati da una miscela sostenibile di carburante per aerei.