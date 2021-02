Samsung annuncia un nuovo misterioso colore blu scuro per Galaxy Tab S7 e Tab S7 +, goditi la S Pen e esperienze audio coinvolgenti con gli ultimi aggiornamenti del dispositivo.

Samsung ha annunciato oggi l’aggiunta di Mystic Navy al Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 +. Il nuovo colore sfocato elude le tendenze in evoluzione con un nuovissimo effetto nebbia testurizzato che riduce le impronte digitali e le macchie. Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 + stanno arrivando con l’ultimo aggiornamento software per Samsung One UI 3.

Il Galaxy Tab S7 e il Tab S7 + sono due tablet versatili progettati per fornire agli utenti esperienze connesse e senza interruzioni per il lavoro e il gioco.

Dopo un gruppo di Aggiornamenti abilitati per l’ecosistema Arrivati ​​su Galaxy Tab S7 e S7 + il mese scorso, molti nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti sono impostati per offrire agli utenti esperienze più piacevoli con la S Pen e Galaxy Buds Pro.

Fai di più con la S Pen

Nell’ambito dell’aggiornamento del programma in arrivo nel primo trimestre del 2021,1 Potrai vivere esperienze più continue con la S Pen. Le aree delle caselle di testo tradizionalmente gestite con tastiere, come le caselle degli indirizzi, possono ora essere popolate con la S Pen.2 Ciò significa che tutto ciò che scrivi verrà immediatamente convertito in testo digitale, compresa la punteggiatura: devi semplicemente disegnare una “v” tra le parole per lasciare spazio e disegnare una “⌒” per associare parole separate.

Per esperienze più naturali nel prendere appunti in Samsung Notes, è in arrivo anche un nuovo tipo di stilo come parte di questo prossimo aggiornamento software. Una volta identificato,3 L’opzione Penna a testo ti consente di prendere appunti scritti a mano e convertirli immediatamente in testo digitale.

Disponibile in più di 80 lingue4 E poiché è in grado di rilevare qualsiasi punteggiatura e spaziatura, l’opzione “Da penna a testo” elimina qualsiasi necessità di posizionare la S Pen quando si utilizza Samsung Notes e fornisce più opzioni di strumenti di scrittura.

Scatta foto, scansiona e modifica con le note Samsung

Coloro che utilizzano il Galaxy Tab S7 e S7 + per scansionare documenti apprezzeranno la loro capacità di scansionare documenti utilizzando l’app Fotocamera sul proprio dispositivo. Come parte del recente aggiornamento, l’accesso a questo strumento è diventato molto più semplice per coloro che desiderano scansionare e modificare documenti in Samsung Notes. Basta fare clic sull’icona “Allega” nell’app, scansionare il documento e iniziare a prendere appunti direttamente sul documento scansionato.

Goditi un suono multidimensionale con 360 Audio

In questi giorni, ci troviamo tutti a passare più tempo che mai a guardare video e altri contenuti multimediali a casa sui nostri dispositivi personali. Introdotto insieme al Galaxy Buds Pro,5 360 Audio ti consente di goderti un suono surround a 360 gradi quando guardi un video sul tuo Galaxy Tab S7 o S7 +. Il sensore di rilevamento del movimento intelligente determinerà la direzione del suono multimediale mentre ti godi il contenuto sul tuo Tab S7 o S7 +. Insieme ai movimenti della testa, i livelli di volume degli auricolari verranno regolati per offrirti un’esperienza audio potente e coinvolgente.

*Lo scenario sopra è simulato ai fini di questo video.

1La nuova funzione “S Pen to text” sarà disponibile da fine febbraio tramite un aggiornamento software con lancio in mercati selezionati. La disponibilità delle funzionalità può variare in base al modello del dispositivo.

2Questa funzione è disponibile in alcune app Samsung native e partner.

3Gli utenti possono abilitare la funzione “Da penna a testo” accedendo a Impostazioni> Funzioni avanzate> S Pen> S Pen a testo o in Impostazioni> Gestione generale> Impostazioni tastiera Samsung> S Pen a testo.

4La funzione “Da penna a testo” supporta tutte le lingue supportate dalla tastiera Samsung.

5360 Audio è disponibile su smartphone e tablet Galaxy con One UI 3.1 o versioni successive. I modelli di dispositivi supportati includono la serie Galaxy S20, la serie S20 FE, la serie Note20, la serie Note10, Z Fold, Z Fold 2, Z Flip, Tab S7 e S7 +, Tab S6 Lite e Tab S6. La disponibilità delle funzionalità può variare in base all’applicazione.