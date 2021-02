Overwatch 2 abbandonerà le odiate mappe assalto / 2CP

Blizzard salterà sulla fantastica Hanamura e su altre mappe d’assalto della modalità competitiva di Overwatch … [+] Quando “Overwatch 2” arriva. Blizzard Entertainment



Anche se Blizzard non ha fatto più luce Osservazione 2 Giorno del rilascio Durante la BlizzConQuando arriverà il sequel, la modalità competitiva del franchise depositerà alcune delle mappe più odiate del gioco.

Diversi giocatori hanno espresso la loro frustrazione per Assault Maps (o 2CP) nel corso degli anni. Spesso può portare a giochi competitivi che finiscono rapidamente o vanno avanti all’infinito. Nel 2019, nel prof Partita di maratona overwatch League Tra Atlanta’s Rain e Guangzhou Charge, Hanamura è andato a 13 punti, per finire 7-6 a favore di Atlanta.

Il direttore del gioco Jeff Kaplan ha accennato durante la presentazione che le mappe 2CP – Temple of Anubis, Volskaya Industries, Hanamura, Paris e Skyline: Lunar Colony – potrebbero non avere un posto in Osservazione 2. Ha detto: “Stiamo ancora esplorando nuove modalità di gioco e stiamo anche rivalutando le vecchie modalità di gioco su cui le persone sono più critiche”. “Siamo nella mentalità di forse 2CP non in esso Osservazione 2 E forse una nuova fantastica modalità di gioco prenderà il suo posto “.

Kaplan ha successivamente confermato che questo sarebbe stato il caso in Nota e osserva Discord Creator Server (Il consulente sportivo Ruud “Slasher” ha attraversato Wroclaw). 2CP Nota e osserva Le mappe saranno ancora disponibili “da qualche parte” su [Overwatch 2]Forse in Arcade da qualche parte, decisamente personalizzato [games]. Ma 2CP non sarà disponibile [competitive] E forse non in un gioco veloce. ”Creeremo un elenco completamente nuovo di mappe per [Overwatch 2] PVP, nessuno dei quali sarà 2CP. “

Nota e osservaLe mappe d’assalto si sono dimostrate impegnative per Blizzard nel corso degli anni. Purtroppo, i fan non sono rimasti colpiti da Horizon: Lunar Colony quando ha debuttato. Anche se la squadra più tardi Mappa rinnovata, Rimosso (e la più impopolare mappa di Parigi) da Nota e osserva Situazione competitiva lo scorso anno. Non giravano più e ora sembrava improbabile che lo facessero.

La scorsa estate Blizzard ha utilizzato la beta card con uno scopo interessante. I giocatori potevano sperimentare ciò che descrivevano Un “test fallito” delle mappe di attacco Con le regole riviste. Col senno di poi, il team sembrava espandersi in vari modi per far funzionare il tipo di mappa, ma alla fine gli sviluppatori hanno deciso di gettare la spugna e passare a qualcosa di nuovo.

È un po ‘sfortunato, dato che il Tempio di Anubis e Hanamura (una delle mie mappe preferite) fanno parte di Overwatch da quando Blizzard ha annunciato il gioco nel 2014. Ma è lodevole che Blizzard abbia capito che le mappe 2CP non sono qualcosa che i fan amano per rimanere dentro. Il gioco, quindi distoglie l’attenzione su altre modalità di gioco, come Push.