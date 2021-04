Le 20 squadre di calcio più preziose del mondo

Il Real Madrid non è più il club più costoso del mondo. Questa è una delle principali lezioni apprese dalla lista annuale delle prime venti migliori squadre di calcio del pianeta. Pubblicato Il 12 aprile dalla rivista americana Forbes. Per sedici anni, il primo posto è stato un contendente tra Madrid e Manchester United, che lo hanno alternato in cinque e 11 occasioni. Il Barcellona, ​​stimato a 3,98 miliardi di euro, è ora in cima alla classifica.

In due anni, il valore medio del club è aumentato del 30%, e questo nonostante la pandemia che ha causato enormi perdite ai club, soprattutto a livello di ticket. Mentre gli stadi continuano a suonare disperatamente vuoti, molte squadre si stanno rivolgendo ad altre fonti di guadagno, come il commercio e i derivati.

Lo scorso giugno, il Paris Saint-Germain ha firmato un accordo decennale con la società di vendita al dettaglio Fanatics, leader mondiale nella promozione dello sport. Secondo Forbes, questo contratto potrebbe consentire all’Ile-de-France di triplicare le entrate dell’e-commerce, fino a 40 milioni di dollari (circa 33 milioni di euro) all’anno entro il 2023.

Per determinare la sua classifica, la rivista americana ha preso in considerazione ricavi e risultati operativi per la stagione 2019-2020. Gli importi includono tutto il patrimonio netto e il debito netto di ogni club, nonché le economie dello stadio.

Ecco un elenco dei 20 club più preziosi del pianeta, secondo Forbes:

20- Ajax Amsterdam – 413 milioni di dollari (345 milioni di euro)

Getty / Dean Muhtaropoulos

Pagare: Olanda

Proprietario / Azionista principale: Sostenitori

Ricette 2020: $ 172 milioni (€ 143 milioni)

19. Leicester – $ 455 milioni (€ 380 milioni)

Getty / Michael Reagan

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Khun Aywat Srivadanabrabha

Ricette 2020: $ 189 milioni (€ 157 milioni)

18- West Ham United – $ 508 milioni (424 milioni di euro)

Getty / Paul

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: David Sullivan e David Gould

Ricette 2020: $ 175 milioni (€ 146 milioni)

17. Roma – 548 milioni di dollari (458 milioni di euro)

Getty / Paulo Bruno

Pagare: Italia

Proprietario / Azionista principale: Dan Friedkin

Ricette 2020: $ 156 milioni (€ 130 milioni)

16- Milan – $ 559 milioni (€ 467 milioni)

Getty / Marco Lozani

Pagare: Italia

Proprietario / Azionista principale: Gestione Elliott

Ricette 2020: $ 165 milioni (€ 137 milioni)

15. Everton – $ 658 milioni (€ 550 milioni)

Getty / Paul

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Farhad Moshiri

Ricette 2020: $ 235 milioni (€ 137 milioni)

14- Inter, $ 743 milioni (€ 621 milioni)

Immagini / schermate Getty

Pagare: Italia

Proprietario / Azionista principale: Zhang Jindong e LionRock Capital

Ricette 2020: $ 323 milioni (€ 269 milioni)

13. Atletico Madrid – $ 1 milione (€ 836 milioni).

Foto di Getty / Noor

Pagare: Spagna

Proprietario / Azionista principale: Miguel Gil e Enrique Cerezo

Ricette 2020: $ 368 milioni (€ 307 milioni)

12- Borussia Dortmund – $ 1,9 milioni (1,5 milioni di euro)

Getty / Alexander Seamus

Pagare: Germania

Proprietario / Azionista principale: Bernd Jesk e Evonik Industries

Ricette 2020: $ 405 milioni (€ 338 milioni)

11. Juventus Torino – $ 1,95 milioni (€ 1,6 milioni).

GT

Pagare: Italia

Proprietario / Azionista principale: Famiglia Agnelli

Ricette 2020: $ 441 milioni (€ 368 milioni)

10- Tottenham Hotspur – $ 2,3 milioni (€ 1,9 milioni)

Getty / Paul

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Joseph Lewis e Daniel Levy

Ricette 2020: $ 494 milioni (€ 413 milioni)

9. Paris Saint-Germain – $ 2,5 miliardi (2 miliardi di euro)

Getty / Lawrence Griffiths

Pagare: Francia

Proprietario / Azionista principale: Qatar Sports Investments

Ricette 2020: $ 559 milioni (€ 467 milioni)

8- Arsenal – $ 2,8 miliardi (2,3 miliardi di euro).

Getty / James Williamson

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Stanley Kronke

Ricette 2020: $ 430 milioni (€ 359 milioni)

7. Chelsea – $ 3,2 milioni (2,6 milioni di euro)

Getty / Kathryn Evil

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Roman Abramovich

Ricette 2020: $ 520 milioni (€ 434 milioni)

6 Manchester City: 4 milioni di dollari (3,3 milioni di euro)

Getty / Victoria Hayden

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

Ricette 2020: $ 609 milioni (€ 509 milioni)

5. Liverpool – $ 4,1 milioni (€ 3,4 milioni)

Getty / Laszlo Certese

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: John Henry e Tom Werner

Ricette 2020: $ 619 milioni (€ 517 milioni)

4. Manchester United – $ 4,2 milioni (€ 3,5 milioni)

Getty / Lawrence Griffiths

Pagare: Inghilterra

Proprietario / Azionista principale: La famiglia Glazers

Ricette 2020: $ 643 milioni (€ 537 milioni)

3 Bayern Monaco – $ 4.215 milioni ($ 3.525 milioni)

Getty / Image Alliance

Pagare: Germania

Proprietario / Azionista principale: Sostenitori

Ricette 2020: $ 703 milioni (€ 587 milioni)

2- Real Madrid – 4,75 miliardi di dollari (3,97 miliardi di euro)

Getty Images / TF Images

Pagare: Spagna

Proprietario / Azionista principale: Sostenitori

Ricette 2020: $ 792 milioni (€ 661 milioni)

1- Barcellona – $ 4,76 miliardi (3,98 miliardi di euro)

Getty / Louis Jane

Pagare: Spagna

Proprietario / Azionista principale: Sostenitori

Ricette 2020: $ 792 milioni (€ 661 milioni)

Una copia originale: Barnaby Lane / Insider

