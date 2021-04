La Banca centrale europea ha annunciato i risultati della sua consultazione pubblica sull’euro digitale

I risultati della consultazione pubblica sull’euro digitale sono stati annunciati dalla Banca centrale europea, che indica che i cittadini e i professionisti vogliono fondamentalmente garantire la riservatezza delle loro transazioni.

La Banca centrale europea terrà conto dei risultati delle consultazioni nella sua decisione a metà 2021 di lanciare un’iniziativa formale che porti a un euro digitale.

La consultazione è iniziata il 12 ottobre 2020 e si è conclusa il 12 gennaio 2021 e ha ricevuto più di 8.200 risposte, il 94% delle quali proveniva da privati ​​e il resto da professionisti come banche, fornitori di sistemi di pagamento, commercianti e società tecnologiche.

Il 43% dei cittadini intervistati ha affermato che ciò che desidera di più dall’euro digitale è la privacy, mentre altre caratteristiche che considerano essenziali sono la sicurezza (18%), la solvibilità in tutta la zona euro (11%), l’assenza di costi aggiuntivi (9%), e la sua usabilità Offline (8%).

“L’euro digitale può avere successo solo se soddisfa le esigenze degli europei”, ha affermato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, aggiungendo: “Faremo del nostro meglio per garantire che l’euro digitale soddisfi le aspettative dei cittadini. Registrato in pubblico consultazioni. “

La riservatezza è considerata la caratteristica più importante sia dal pubblico in generale che dai professionisti, in particolare dai commercianti e da altre società. Entrambi i gruppi sostengono la richiesta di evitare di utilizzare l’euro digitale in attività illegali, con meno di un cittadino su dieci che risponde completamente a favore dell’anonimato.

Circa un quarto degli intervistati ha affermato che l’euro digitale dovrebbe rendere i pagamenti transfrontalieri più veloci, più economici e utilizzati al di fuori della zona euro, anche se con restrizioni.

Più di due consulenti su tre sono consapevoli dell’importanza di fornire servizi innovativi da parte di intermediari finanziari che consentano l’accesso all’euro digitale e ritengono che questo dovrebbe essere integrato nei sistemi di pagamento bancari esistenti.