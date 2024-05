I governi africani dovrebbero creare una circolazione senza visti, una moneta unica e un insieme unificato di passaporti

È emerso il Movimento del Rinascimento africano, un movimento africano sollecitare I governi africani dovrebbero lavorare per una circolazione senza visti, una moneta unica e un passaporto unico per promuovere l’integrazione e lo sviluppo regionale.

Ciò ha portato alla prossima conferenza chiamata Africa Without Borders Conference, che sarà ospitata dall’African Renaissance Movement dal 23 al 25 maggio a Lusaka, nello Zambia.

Responsabile delle comunicazioni e dei media dell'African Rising Movement, un movimento africano,

La signora Anne Lorna ha rivolto il suo appello ai governi africani in una dichiarazione rilasciata sabato ad Abuja.

Lorna ha osservato che, nonostante i progressi negli sforzi di integrazione regionale, è necessario rimuovere le barriere che ostacolano la crescita e ostacolano la circolazione delle persone e delle merci attraverso il continente.

Nairametrics ha appreso che la conferenza ibrida di tre giorni riunirà attivisti e parti interessate provenienti da tutto il continente e dalla diaspora, che stanno lavorando attivamente per raggiungere un’Africa senza confini.

Inoltre, Lorna ha affermato che questo evento ibrido offrirà l'opportunità agli africani di tutto il mondo di partecipare e contribuire con le loro visioni.

“La conferenza di tre giorni includerà principalmente discussioni e strategie relative alla ratifica e all’applicazione del protocollo dell’Unione africana sulla libera circolazione delle persone.

“Metterà in risalto i benefici dell’abolizione dei visti in Africa e si concluderà con un enorme appello continentale per la libera circolazione degli africani in Africa, una valuta e un passaporto.

“Nello stesso contesto, ci sarà una partita a livello continentale per Africa Senza Frontiere organizzata dagli africani il 25 maggio, Giornata della Liberazione Africana”, ha detto Lorna.