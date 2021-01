Il modello “Cyberpunk Style” di JJ Lin contiene 15 kg di vestiti e vince il 3 ° premio

A +



JJ Lin ha partecipato al TMEA Entertainment Music Festival la scorsa notte, indossando uno stile Cyberpunk da 15 kg.Giacca da cavaliere oscuro in pellePer la prima volta, porto il primo nuovo singolo al mondo “Not Tonight”, e “Survivor” e “Exchange for the rest of my life” appositamente riorganizzati, portando una nuova esperienza al pubblico. JJ Lin ha vinto 3 premi alla cerimonia di premiazione,Tra cui “Produttore dell’anno” e “Cantante dell’anno a Hong Kong e Taiwan”E “Top Ten Single of the Year”.

JJ Lin ha partecipato al TMEA Entertainment Music Festival come art director e per la prima volta è stato il narratore ad aprire il film di apertura. Il team musicale ha guidato JFJ PRODUCTIONS a produrre la musica di apertura per la cerimonia di premiazione e ha cantato tre canzoni.〈“Not Tonight”, “Survivor” e “Exchanging the Remnant of My Life”, hanno poi ricevuto tre premi come destinatari, per aver usato la musica per penetrare nell’ago, proprio come diceva il romanzo emotivamente registrato di JJ: “Quando il mondo si assume il peso, quando sei felice di perdere l’appuntamento, quando svanisce Abbraccio, cosa dovrei usare per rompere le fluttuazioni del tempo, usare note, melodia e ritmo per risuonare, tornare allo stato, creare la vita. Prenderò la tempesta nella tempesta e chiamerò amore con amore. Guarda, le possibilità di 10.000 tipi di musica, ascoltalo, i colori di tutte le classi di musica cinese, la musica non lo è Lontano, tutto nasce dalla musica.

Il nuovo album “Survivor Like You” è stato ufficialmente rilasciato alla fine dello scorso anno, e JJ ha anche cantato la nuova canzone “Not Tonight” ieri sera sul palco, spingendo musicisti e ballerini a presentare un forte senso della tecnologia e della moda in uno stile cyberpunk. Prestazioni futuristiche all’avanguardia. Dopo che JJ si è seduto immediatamente a guardare i musicisti e i ballerini finire trucco e capelli, JJ si è accontentato di abbandonare la sua statura di direttore artistico e tornare al ruolo di cantante per concentrarsi su se stesso e sulla performance della squadra, al fine di introdurre lo stile cyberpunk, il designer ha creato una giacca da cavaliere oscuro personalizzata con chiodi per JJ, Con un peso di 15 chilogrammi sulle spalle di JJ, ma senza la nuova danza di JJ e la bellezza dannosa, si allinea quindi con una visione futura del giorno del giudizio che riecheggia l’eco di MV. Subito dopo che JJ ha cantato due canzoni rimasterizzate “Survivor” e “Exchanging for the rest of my life”, insieme alla voce e ai sentimenti di JJ, il pubblico si è unito a JJ nello stato d’animo che voleva trasmettere.

Dopo la performance, JJ ha anche detto: “È in fermento da molto tempo. L’intera performance è progettata e concettualizzata . Questa volta il palco utilizza elementi Cyberpunk per creare l’intera atmosfera artistica. L’atmosfera di Hope MV continua a dirigere questa canzone. La tensione della canzone è molto eccitante. Ha anche rivelato che poiché i costumi sono così pesanti, indossano l’allenamento per tutta la danza.

JJ ha vinto tre premi ed è stato premiato come “Produttore dell’anno”, “Miglior cantante di Hong Kong e Taiwan dell’anno” e “Top Ten Singles of the Year” per “Write a Story Like Us” pubblicato nel 2020. JJ ha detto emotivamente: “Quest’anno è il mio diciottesimo anno del mio debutto. Grazie fan per il vostro supporto fino in fondo. Ho cercato più possibilità sul percorso della musica e sfidando una varietà di musica diversa. Guardando indietro all’anno passato a causa della pandemia, abbiamo permesso più esibizioni musicali. C’è. Molte forme diverse e diverse possibilità Nel nuovo anno, continueremo a lavorare sodo con il team per creare musica più ricca, sfidare più infinito e speriamo di continuare a portarti più tocchi Anche se siamo nell’era della cultura del fast food, spero ancora di poterlo fare Che continuare a condividere i veri sentimenti e la vita attraverso la produzione di musica e canto e portare più energia positiva alle persone “. Ha riso che di fronte al nuovo” Anno del Toro “, tutto dovrebbe essere” più forte “, indipendentemente dagli affari, la vita e la salute dovrebbero migliorare. Meglio, e tutto dovrebbe essere Un toro.” “Like You Do” sarà pubblicato nel nuovo album “Survivor Like You” nel 2021. Spero che i fan della musica non vedano l’ora; Spero anche che più musicisti possano condividere, collaborare e lavorare insieme nel nuovo anno. Lavoro duro per la musica cinese.