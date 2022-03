Torna all’inizio Annulla codice di rete per Super Smash Bros. Ultimate appare in gioco su Nintendo Switch

E multipiattaforma per l’avvio























Super Smash Bros. possiede. Una delle scene competitive più grandi e di nicchia in tutti i giochi di combattimento, ma ogni titolo è stato maledetto da un gioco online scadente da oltre un decennio.











Alla fine dell’anno scorso, abbiamo coperto un ingegnere del software in base all’handle trattinoChi era lui Lavorando sulla modifica del codice di annullamento della rete per gli emulatori di Nintendo SwitchE ora si esibisce giocando a Super Smash Bros. Ultimate sulla console fisica stessa.



















Nel suo nuovo aggiornamento di sviluppo, DShad ha spiegato di essere passato dal tentativo di rendere la funzione di annullamento nell’emulatore Yuzu Switch alla creazione di una mod che funziona su qualsiasi cosa che gira su Smash Ultimate.





Apparentemente, ciò si ottiene utilizzando il sistema di plug-in Skyline che consente agli utenti di caricare il proprio codice nei giochi senza doverlo aprire a fondo.





DShad ha mostrato filmati di una partita online di Smash Ultimate giocata tra Switch e l’emulatore su PC, che è molto interessante da guardare.





Come promesso, maggiori dettagli sull’attuale ottimizzazione delle mod di annullamento per smash Ultimate.

Guarda prima il video (scusate in anticipo per il mio inglese 🤣) e leggete qui sotto per informazioni riassuntive. pic.twitter.com/CIxCSsrBL7 – DShad (@DShad66) 12 marzo 2022





Solo perché il modello funziona tecnicamente non significa che sia vicino all’essere pronto per l’uso generale, tuttavia, come spiega DShad, questa implementazione è ancora nella fase di proof-of-concept anche se finora sembra promettente.







Il video mostra uno dei problemi più difficili da superare finora con lo spegnimento della sincronizzazione dall’emulatore e la mancata correzione.





Dashad dice che non può promettere ora che questo sogno alla fine avrà successo e ha avuto aspettative moderate anche se pensa ancora che dovrebbe essere possibile con più lavoro e conoscenza.





Il modello mostrato in precedenza avrebbe potuto funzionare con qualsiasi gioco di combattimento di Yuzu con filmati di Dragon Ball FighterZ e Samurai Shodown, ma al momento il lavoro in corso si concentra esclusivamente su Smash Ultimate.





Per ora, se vuoi il mio ragionamento, penso che sia ancora possibile finché correggo l’errore che ho già + stato di ripristino finale (stock, tempo, pasticcio,…) – DShad (@DShad66) 12 marzo 2022





Il progettista ritiene che sarà più facile mantenere questo metodo una volta che sarà completamente realizzato, ma arrivare a questo punto è la parte difficile.





Il rollback ha dimostrato di funzionare bene su Switch in combattenti come Power Rangers: Battle for the Grid, anche se le selezioni sono ancora piuttosto limitate, poiché gli aggiornamenti del codice di rete in arrivo per BlazBlue: Cross Tag Battle e Persona 4 Arena Ultimax non arriveranno su Nintendo se ordine.





Per far funzionare qualcosa del genere sullo Switch stesso, gli utenti dovranno modificare le loro console, cosa difficile da consigliare senza un’adeguata conoscenza e comprensione delle potenziali conseguenze (come essere banditi dai server Nintendo ufficiali).





Tuttavia, è impressionante vedere che il rollback non funziona solo in Smash Ultimate, ma lo fa su tutte le piattaforme tra lo Switch attuale e il simulatore.





Sembra che DShad abbia fatto progressi significativi in ​​pochi mesi e sarà molto difficile se finirà per dare i suoi frutti.





Senza una sequenza temporale di sviluppo delle mod, ovviamente, i fan di Smash dovranno aspettare e vedere se questo giorno si rivelerà realtà grazie alla dedizione di altri fan.