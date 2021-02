Google Maps ti permetterà di pagare il parcheggio e acquistare i biglietti dei mezzi pubblici

Google ha annunciato che Google Maps promette di integrare la funzionalità di Google Pay nella sua app Maps, consentendo agli utenti di pagare i biglietti per il parcheggio e il trasporto pubblico senza lasciare l’app Maps. La prima funzionalità sarà disponibile in quattrocento città americane, mentre la seconda ha promesso di essere integrata in 80 app di diverse istituzioni in tutto il mondo, quindi c’è la possibilità che possiamo acquistare un biglietto dell’autobus per il percorso sulla mappa in Lituania come bene.

Google si impegna a integrare i servizi Passport e ParkMobile con sede negli Stati Uniti nella sua app, consentendo agli utenti di selezionare una posizione di parcheggio, inserire l’orario di parcheggio e pagare con Google Pay nell’app Maps. Se rimani più a lungo del previsto, il tempo verrà esteso automaticamente.

Oggigiorno, le persone tendono a disinfettarsi molto le mani e toccare il minor numero possibile di superfici nei luoghi pubblici. L’integrazione di Passport e ParkMobile ti consentirà di evitare i dispositivi di parcheggio: tocca semplicemente Pay for Parking per inserire il numero del dispositivo e il tempo di attesa pianificato nell’app e tocca il pulsante Paga. Se hai bisogno di più tempo, puoi prolungare il tempo di attesa con pochi tocchi dello schermo. ”

Non sono state ancora rivelate molte informazioni sull’acquisto di biglietti per i trasporti pubblici, ma è stata annunciata la funzione implicita: puoi creare un percorso, trovare e pagare i biglietti e ottenere un biglietto elettronico nell’app Google Maps stessa.

Gli utenti di smartphone Android negli Stati Uniti possono ora pagare per il parcheggio senza lasciare l’app Google Maps in un massimo di quattrocento regioni, con la promessa di un aggiornamento iOS con questa funzionalità presto. La funzionalità di emissione dei biglietti di trasporto pubblico dovrebbe essere disponibile sui dispositivi Android nelle prossime settimane. È stato riferito che 80 diverse reti di prenotazione e prenotazione saranno supportate in tutto il mondo, ma l’elenco esatto di questi fornitori di servizi non è stato rivelato. Forse anche la Lituania sarà nella lista?