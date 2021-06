Windows 10 va in pensione, questa è la data ufficiale

Se le prove che Microsoft Presto si ritirerà da Windows 10 Presentare una nuova versione del sistema operativo il 24 giugno – Windows 11 (Sun Valley) – non basta, sappiate che Redmond ha deciso Rendilo più chiaroMicrosoft rilasciata ufficialmente Data di fine del supporto per Windows 10 Home e Pro.

Foto: Microsoft

un Microsoft .documentazioneIn effetti, afferma ufficialmente che il supporto per Windows 10 Home e Pro terminerà 14 ottobre 2025. La società afferma quindi che “continuerà a supportare almeno un canale Windows 10 semestrale fino al 14 ottobre 2025”. Nel caso in cui tutto questo sia vero e non un errore da parte del team Microsoft, la documentazione dice tutto Lo sviluppo e gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 si interromperanno completamente entro il 2025. La società non ha menzionato le edizioni Enterprise o Windows Server basate su Windows 10, come Server 2016 e Server 2019, ma è probabile che queste edizioni siano supportate per un tempo più lungo a causa del loro utilizzo nelle aziende.

I dispositivi di Tom Ha contattato Microsoft per chiarimenti, ma non ha ancora ricevuto risposta. In ogni caso, i nuovi documenti fanno forte riferimento aÈ arrivata una nuova versione di Windows, come ampiamente previsto nei giorni scorsi. Infatti, Satya Nadella di Microsoft ha affermato più volte che l’azienda “svelerà presto la prossima generazione di Windows” e che sarà uno degli aggiornamenti Windows più importanti dell’ultimo decennio.

L’azienda sta organizzando un evento in 24 giugno Dove presenterà la futura versione del sistema operativo. Attualmente le scommesse più grandi sono sul nome del nuovo sistema operativo che andrà in pensione da Windows 10. Alcuni dicono che si chiamerà sole, valle, grazie ad alcuni indizi che sono stati scoperti in uno Pagina di supporto modificata immediatamente da Microsoft. Altri sono completamente convinti che sarà così Windows 11Grazie al teaser con un’ombra che forma il numero “11”, un video pubblicato sul canale YouTube di Windows dura esattamente 11 minuti e infine l’orario dell’evento del 24 giugno: 11 (17 ora italiana). Ma una cosa è certa: che si chiami Windows 11 o Sun Valley, sarà una versione completamente nuova e consentirà a Windows 10 di andare in pensione dopo diversi anni di onorato servizio.