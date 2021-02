L’ordine di lavoro di Steve Jobs del 1973 sarà messo all’asta

La lettera di una pagina non menzionava la posizione per la quale si stava candidando o l’azienda per la quale si stava candidando. L’app è stata vinta tre anni fa in un’asta del 2018 per $ 175.000. Attraverso questa app, sembra che Steve Jobs fosse uno studente di letteratura inglese al Reeds College. Le competenze sono state lasciate vuote e i lavori sono stati scritti tra parentesi come Computer, Calcolatrice, Design e Tecnologia.

Steve Jobs

In aggiunta a quanto sopra, è menzionato nella domanda come “un ingegnere elettronico o un ingegnere progettista digitale”. All’app è stato chiesto se avesse un telefono e Steve Jobs ha scritto che non lo è.

L’app è ora in vendita sul sito web di Charterfields Auctions. Si ritiene che abbia scritto questa domanda dopo essersi laureato al Reed College di Portland, Oregon.

Si dice che l’app sia in ottime condizioni, su carta sbiadita all’epoca, piegata un po ‘per guardarla.