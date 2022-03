Il nuovo aggiornamento di WhatsApp ti permetterà di salvare i tuoi messaggi anche quando la chat non c’è più, scopri di più qui / Digital Information World

WhatsApp sta rilasciando un altro aggiornamento tramite il suo programma di beta test, aggiornando la versione alla 2.22.7.4. Nella nuova versione, l’app di messaggistica istantanea è introduzione Possibilità di mantenere i messaggi nascosti nella chat per i suoi utenti.

La scomparsa dei messaggi ha migliorato l’esperienza degli utenti di WhatsApp dando loro più privacy, in modo che possano inviare messaggi in una conversazione privata e di breve durata. Durante la conversazione, l’utente può inviare un messaggio importante che desidera mantenere nella chat mentre i messaggi nascosti sono abilitati. In passato, gli utenti disabilitavano la scomparsa dei messaggi e quindi inoltravano il messaggio a un’altra conversazione, in modo che non scomparisse; Tuttavia, la procedura era semplicemente goffa.

Per rimediare, WhatsApp offre un’opzione che consentirà agli utenti di salvare quel particolare messaggio nella chat, anche con i messaggi attivi.

Il nuovo aggiornamento invierà agli utenti un avviso quando decideranno di inviare messaggi nascosti nella chat box, per chiedere se l’utente vuole salvare il messaggio nella chat. Gli utenti hanno anche la possibilità di scaricare il messaggio in un secondo momento. Quando l’utente decide di salvare un particolare messaggio, il messaggio non scomparirà dalla chat dopo la scadenza.

Tuttavia, la nuova opzione è attualmente in fase di sviluppo ed è in una fase importante al momento. WhatsApp sta lavorando su molte altre funzionalità oltre a questa nuova opzione. Il motivo principale alla base di questa innovazione potrebbe cambiare prima che venga rilasciato ufficialmente o potrebbe essere annullato.

WhatsApp si aggiorna e si evolve costantemente per fornire ai propri utenti la migliore esperienza. WhatsApp ha introdotto molte funzioni divertenti che includono l’interazione con gli emoji per i messaggi in chat. La possibilità di guardare Instagram Reels direttamente da WhatsApp, nascondere l’ora dell'”ultima visita” a un contatto specifico e molto altro.

