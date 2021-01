Gli Stati Uniti sostengono che 3 Mbps per il download siano sufficienti per l’utilizzo di Internet

La Spagna è un paese molto piccolo rispetto agli Stati Uniti La densità di popolazione è molto bassa Di solito vive in vaste aree di terra. Per questo motivo, il collegamento di fibre ottiche in tutto il paese è molto complicato e l’ADSL o il cavo vengono utilizzati in gran parte della popolazione. Con soluzioni come Starlink davvero necessarie là fuori.

E ancora di più se prendiamo in considerazione gli ultimi dati di Ajit Bey, Presidente Commissione federale delle comunicazioni (FCC). Sebbene gli sia rimasto molto poco nella sua posizione, Pai se ne andrà senza aggiornare la velocità di download e upload, che è lo standard principale in tutto il paese.

25 Mbps in download e 3 Mbps in download sono sufficienti per eBay

Secondo il rapporto pubblicato dalla Federal Communications Commission (FCC), confermano di “aver scoperto che l’attuale velocità di 25 Mbps per il download e 3 Mbps per il caricamento È sufficiente disporre di un corretto servizio di telecomunicazioni avanzato. Concludiamo che le reti fisse a questa velocità continuano a soddisfare questa definizione, consentendo agli utenti di inviare e ricevere voce, dati, immagini e video di alta qualità.

Queste velocità non sono cambiate da gennaio 2015 e per i telefoni cellulari non si sono preoccupate di impostare una velocità minima per la comunicazione “avanzata”. Pertanto, il prossimo presidente della FCC, Jessica Rosenworsel, afferma che “la FCC dovrebbe aumentare la velocità minima di download ad almeno 100 Mbps e la velocità di upload a qualcosa oltre 3 Mbps.” Questo è importante in un mondo in cui le chiamate cloud e i backup sono all’ordine del giorno, così come le videochiamate.

In effetti, questa velocità può essere sufficiente per una persona, ma ci sono sempre più dispositivi connessi in casa e persone che usano Internet. È impossibile effettuare contemporaneamente videochiamate e attività di torrent così velocemente e guardarne più di una Riproduci in streaming Netflix e 4K Inoltre non è applicabile. Se vuoi guardare qualcosa su 4K TV online, nessun altro può utilizzare YouTube o Twitch allo stesso tempo.

Il divario digitale è ancora molto ampio negli Stati Uniti

Tra il 2016 e il 2019, la differenza nella percentuale di persone con accesso a Internet nelle aree rurali rispetto alle aree urbane è diminuita da 30 a 16 punti. Attualmente, il 99% dei residenti urbani ha almeno velocità 25 e 3 MbpsPer il 95% che arriva a 250 e 25. Nelle zone rurali, l’82,7% ha effettivamente accesso a 25/3, mentre da 250/25 il dato scende al 55,6%.

Il digital divide rimane un problema. Pai ha sostituito il Connect America Fund con il Rural Digital Opportunity Fund con un budget di 9,2 miliardi di dollari per lanciare nuove reti nei prossimi 10 anni. Il problema con questa diffusione è che le aree specifiche che dovrebbero riceverlo, con poca o nessuna popolazione, erano predeterminate, tra le altre.